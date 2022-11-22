HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, ITUC Başkan Yardımcılığına yeniden seçildi
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) Başkan Yardımcılığına tekrar seçildi.
Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) 5. Dünya Kongresi, Avustralya'nın Melbourne kentinde yapıldı.
Kongredeki seçimlerde, Akiko Gono ITUC Başkanı, Luca Visentini ITUC genel sekreteri olurken, HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan 2022-2026 dönemi için yeniden ITUC Başkan Yardımcılığına seçildi.
HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, yeni ITUC Başkanı Gono'nun verdiği yemeğe de katıldı.
ITUC'un yeni dönemdeki hedefleri ve iş birliği konusunun ele alındığı yemekte, Japonya Sendikalar Konfederasyonu (RENGO) Başkanı Tomoko Yoshino, ITUC Kadın Komitesi Başkanı Yoshiko Norimatsu ve RENGO'nun eski başkanı Rikio Kozu ile HAK-İŞ Dış İlişkiler Koordinatörü Merita Jegeni Yıldız da bulundu.