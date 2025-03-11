HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan hükümete asgari ücret çağrısı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programında, çalışma hayatının gündemine dair açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de ciddi oranda gelir dağılımı adaletsizliği yaşandığını savunan Arslan, "Gelişmiş ülkelerde toplumun en alt yüzde 10 gelire sahip grubu ile en üst geliri olan yüzde 10’u arasındaki gelir farkı 8 ila 10 kat durumundayken, ülkemizde bu gruplar arasındaki fark 50 kattan fazla. Gelir dağılımındaki sorun enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde daha da belirginleşti. OECD'ye üye 38 ülke arasında gelir dağılımı adaletsizliğinin en kötü olduğu dördüncü ülke durumundayız." dedi.

"Asgari ücret müstakil olarak tartışılmalı"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik olmadığını, Komisyonun yapısının daha katılımcı ve dengeli bir şekilde yeniden belirlenmesi gerektiğini savunan Arslan, asgari ücret rakamının genellikle hükümet ile işverenin uzlaşısıyla ortaya çıktığını söyledi.

Almanya'da asgari ücretin belirlenmesi süreciyle ilgi örnekler veren Arslan, "Türkiye'de asgari ücretle çalışanların tamamı özel sektörde ama asgari ücreti belirleyen komisyonda en belirleyici kamu. Dolayısıyla kamunun asgari ücret tespitinden uzaklaşması gerekiyor. Cezaları, engelli maaşını ve diğer birçok kalemi asgari ücrete bağlayıp, bu sorunu çözemeyiz. Asgari ücret müstakil olarak tartışılmalı. Bunu da bizim çoğulcu bir yapıyla gerçekleştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın TÜRK-İŞ'in Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bir daha yer almayacağı yönündeki sözlerini anımsatan Arslan, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugünkü yapısı devam ettiği müddetçe biz asla orada yer almayacağız. Çünkü o zaman iddialarımızla çelişiriz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kimin olduğundan ziyade, komisyonun yapısına itirazımız var. Orada, onların yerine bizim olmamız çok bir şey değiştirmez. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının tümden değişmesi gerekiyor. Buradan hükümete da çağrı yapıyorum; hükümetin işveren ile asgari ücreti belirlemesi Türkiye'nin endüstri ilişkiler sistemine yakışmaz." dedi.

"Asgari ücretlilerin sayısı her yıl artıyor"

Türkiye'de "asgari ücretin yaygın ücrete dönüştüğüne" dikkati çeken Arslan, "Dünyanın gelişmiş ülkeleri ile AB'de çalışanların yaklaşık yüzde 10'u asgari ücretli. Bu çalışanların büyük bölümü de sosyal destek programlarından faydalanıyor. Asgari ücret, bu ülkelerde taban ücret. Bizim ülkemizde asgari ücretlilerin sayısı her yıl artıyor. Bütün iyimser rakamlara baktık, kamunun rakamlarına baktık Türkiye'de çalışanların yüzde 40 ila yüzde 50'si asgari ücret ile çalışıyor. Başta Maliye Bakanımız olmak üzere pek çok yetkili bu rakamlara inanmıyor. Asgari ücret genel ücrete dönüşmüşse, insanların yaşam ücreti olmuşsa bunu tartışmalıyız." dedi.

"Herkes terörsüz Türkiye hedefine destek vermeli"

Arslan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçinin ücretlerine 2025-2026 yıllarındaki artışın belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak belirlediği talep taslağını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğunu anımsattı.

Taleplerinin makul düzeyde olduğunu ifade eden Arslan, görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandırmak istediklerini söyledi.

Konuşmasında, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına da değinen Arslan, bu çağrının yerine getirilmesini beklediklerini vurguladı.

Arslan, herkesin terörsüz Türkiye hedefine destek vermesi gerektiğini dile getirdi.