HAK-İŞ/Arslan: Kadınların sendikalaşma oranı yüzde 8’de kaldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çeşitli engelleri aşarak çalışma hayatında yer alan kadınların önünde yeni hedefler bulunduğunu söyledi.

Sendikada görev almak isteyen kadınların mücadelesine değinen Arslan, süreçte karşılaşacakları zorluklarda kadın çalışanlara destek olmaları gerektiğini belirtti.

Arslan, kadın ve erkeklerin rekabet değil dayanışma içinde olmasının önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sorun erkek ve kadın arasındaki dengeyi kuramamaktan kaynaklanıyor, aslında kadın erkek ilişkileri bir denge ilişkisidir. Nüfusumuzun yarısı kadın, yarısı erkek ama çalışma hayatında yüzde 70'e yüzde 30, kadınların aleyhine ciddi bir gerileme söz konusu. Sendikalaşmaya bakıyorsunuz, Türkiye'de 6 milyon 900 bin kayıtlı kadın emekçi var, bunların sadece 600 bini sendikalı ve bu sayı yüzde 8'lere kadar düşüyor. Halbuki erkeklerin sendikalaşma oranı yüzde 20'lere yaklaşıyor. Burada da ciddi bir açık var, sendikalaşma oranında kadınlar çok geride. İstihdam noktasında kadınlar erkeklere göre çok geride. İşsizlik konusunda kadınlar erkeklerin iki katı. Bütün bu dengesizlikleri bir dengeye getirmek gerekiyor."

İş hayatında daha çok kadının görünür olmasının önemini vurgulayan Arslan, dünyanın her köşesinde kadınların benzer sorunlara sahip olduğunu ve bu sorunların ortadan kaldırılması için önce kadınların mücadeleye ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Mahmut Arslan, dünyada eğitim düzeyi, ekonomik ve sosyal durum fark etmeksizin erkekler tarafından kadınlara uygulanan bir şiddetin söz konusu olduğunu belirterek, "İş yerlerinde hem taciz hem de şiddetin mağdurlarının daha çok kadınlar olduğunu biliyoruz. Kadınların sorumluluklarının, toplumsal hayatın dayattıklarıyla daha fazla olduğunu görüyoruz. Pek çok konuda kadınlara sorumluluklar yükleniyor." dedi.

Kadın çalışanların hak ettikleri çalışma şartları ve ücret için mücadele edeceklerini söyleyen Arslan, "Biz HAK-İŞ'i kadın ve erkek birlikte geleceğe taşıyacağız. Hayallerimizi birlikte gerçekleştireceğiz. Ülkemiz için, dünya için istediklerimizi, beklentilerimizi birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin de yaklaşık 20 yıldır kadınların hak ettiklerine kavuşması için mücadele verdiklerini ifade ederek, yaptıkları çalışmaların hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada örnek teşkil ettiğini söyledi.

HAK-İŞ Ankara İl Başkanı Recep Dere’nin de konuşma yaptığı programda, bakım hizmetleri, kayıt dışı istihdam, göç, iş-aile ve sosyal yaşam uyumu, metropolde çalışma hayatı, iş barışı, adil geçiş, örgütlenme ve iletişim konuları başta olmak üzere çeşitli başlıklar ele alındı.