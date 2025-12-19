HAK-İŞ/Arslan: Suriye ile sosyal güvenlik anlaşmasını gerçekleştirelim

MEHMET KAYA/ANKARA

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Merkezinde düzenlenen “Emek perspektifinden göç hareketi” başlıklı toplantıda konuştu. Arslan, Türkiye’nin sadece Suriye değil, başka ülkelerden gelen çeşitli statülerdeki kişileri kabul ettiğini, hem Türkiye, hem de başka ülkelerdeki göçmen sorunlarıyla Konfederasyon olarak ilgilendiklerini kaydetti.

Bu kapsamda Suriye ile ilgili çalışmaları hakkında da bilgi veren Mahmut Arslan, Şam’da işçi konfederasyonu ile birlikte çalıştıklarını kaydetti. Ortak bir komisyon da oluşturulduğunu belirten Arslan, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü ile de birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Mahmut Arslan, görünür olmasa da Türkiye’den Suriye’ye dönen ailelerin altyapı sorunları yaşadığını ayrıca, burada doğan ya da küçük yaşlarda gelmiş, eğitim almış çocukların sadece Türkçe konuşması nedeniyle kendi ülkelerinde de uyum sorun yaşadıklarını belirtti.

Mahmut Arslan, Avrupa ülkeleri ve Türkiye arasında geri kabul anlaşmasını da eleştirirken, Avrupa ülkelerinin bu anlaşmaya dair başta vize serbestisi olmak üzere sözlerinde durmadığını, ayrıca, göçmen kabul taahhütlerini de uzun yılların ardından yeni yeni doldurduklarını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de konuşmasında, Türkiye olarak sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli perspektiften göçün yönetilmesi için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Türkiye’de çeşitli statülerde bulunan yabancılara ilişkin son veriler

Türkiye’de çeşitli statülerde bulunan yabancılara ilişkin son verileri açıklayan Hüseyin Kök şu bilgileri verdi:

“Hali hazırda ülkemizde bulunan yabancılarla ilgili istatistik rakamları da güncel rakamları da şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizde yasal kalacak olan göçmen sayısı 3 milyon 624 bin. Bunların 2 milyon 362 bin 466 kişisi geçici koruma kapsamındakiler. 145 bini diğer uyruklardan olup ülkemizden uluslararası koruma talep edenlerden oluşan sayı. Turizm, çalışma, yatırım, iş gücü ve diğer amaçlarla ülkemize gelmiş 1 milyon 116 bin 574 yabancı ise halihazırda ülkemizde ikamet ya da çalışma izni ile kalmaktadır.”

Hüseyin Kök, Göç İdaresi Başkanlığı’nın düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, geçici koruma, uyum ve iletişim, gönüllü geri dönüş, entegre sınır yönetimi, düzensiz göçle mücadele, insan ticareti ile mücadele ve göç yönetimini ilgilendiren alanlarda çalıştığını ve bu süreçleri yönettiğini vurguladı.