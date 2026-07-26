HAK-İŞ’ten asgari ücret için konfederasyonlara çağrı

Mehmet KAYA -ANKARA

HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden yapılandırılması için üç konfederasyonun birlikte eylem planı oluşturmasını önerdi.

TÜRK-İŞ’in komisyon çalışmalarına katılmama tavrının önemli olduğunu, bu tavrın konunun gündeme taşınmasını sağladığını vurgulayan Arslan, ancak komisyonun yeni bir yapıya kavuşmaması halinde hükümet ve işverenin ücreti birlikte belirlediği, işçilerin etki edemediği bir sonuca yol açtığının altını çizdi.

Mahmut Arslan, bölgesel asgari ücret önerilerini de kesin bir dille reddederken, bunun sadece işverenlerin ücretleri düşürme yönünde bir arayışının eseri olduğunu vurguladı.

Bölgesel asgari ücret

Bir grup gazeteciyle biraraya gelen Mahmut Arslan, “Bölgesel asgari ücrete kesinlikle karşıyız. Bölgesel asgari ücret isteyenlerin arkadaki planları İstanbul’daki kişiyi de Hakkari’deki ücretle çalıştırmak” yorumunu yaptı.

Bu önerinin bir grup işveren tarafından gündemde tutulduğunu belirten Arslan, ana amacın şu anda dahi çok sayıda işletmenin faaliyetinde görüldüğü üzere, ana merkez başka ildeyken fabrika ve diğer operasyonların başka illerde yerleşik olması avantajını kullanmak olduğunu belirtti.

Arslan, bölgesel asgari ücret uygulaması halinde şirket merkezlerinin düşük ücretli yerlere taşınıp, daha yüksek ücretli yerlerdeki tüm operasyonların buradaki ücretlerle ödeneceğini belirtti.

"Kimin önerdiğini biliyoruz, bu hileyi geçmişten biliyoruz, sistem istismar edilecektir"

İstihdamı artırma gerekçesine dayanarak hükümetin bölgesel asgari ücreti destekleyebileceğini ancak işçi kanadı olarak bu önerinin tüm kesimlerce reddedileceği beklentisini vurgulayan Arslan, hükümet ile çeşitli görüşmelerinde kanunun gündeme hiç gelmediğini anlattı.

Arslan, “Ama kimlerin istediğini biliyoruz. Anadolu’daki işadamları istiyor. Onların amacını da söyledim. Biz bu hileyi geçmişten biliyoruz. Sosyal dengeyi nasıl oluşturalım diye değil nasıl daha çok kazanırız diye bakıyorlar. Bölgesel asgari ücret konusunda endişemiz var. İstismar edileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu için eylem planı: Faiz yükü neden konuşulmuyor?

Mahmut Arslan, temel olarak asgari ücretin belirlenmesinde işçi ve işverenin çalıştığı, uzlaşmazlık halinde her iki tarafın uzlaştığı hakemin görev yaptığı (Almanya’daki sistem) modelini önerdiklerini hatırlattı.

Sürekli olarak asgari ücretin yüksekliği-işçilik maliyetlerinin gündemde tutulmasına karşılık, firmaların faiz yükünün bu tartışmalara girmemesine de tepki gösterdi.

Bu konuda çalışma yaptıklarını, firmaları zorlayan unsurun kredi ve kredi faizi olduğunu kaydeden Arslan, “Türkiye’deki işçilik maliyetinin yüksekliğini asgari ücrete bağlıyorlar. Oysa istihdam ve yatırım maliyetleri içinde en yüksek maliyeti faiz giderleri oluşturuyor. İşverenler dönüp dolaşıp asgari ücretin üzerine yıkıyorlar. Asgari ücret zaten vergi dışı. Vergi muafiyeti olmasa asgari ücretin maliyeti daha yüksek olacak. Yüzde 80 faizle kredi kullanınca doğal olarak üretim ve işçilik maliyetlerine yansıyor” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na yönelik konunun hızla yeniden gündeme taşınması gerektiğini ve TÜRK-İŞ, DİSK ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirten Arslan, “TÜRK-İŞ’ten daha fazla inisiyatif bekliyorum. Ergün Bey kararlı bir tutum sergiledi. Komisyonun yapısına ilişkin çalışmalara şimdiden başlamamız gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Ergün Beyi ziyaret edip bunları anlatacağım. Ergün Beyin kararının arkasında durduk, destek verdik. Ama bunun arkasını getirmezsek yazık olur” diye konuştu.

Arslan, komisyonun yeniden yapılanmaması halinde işveren ve hükümetin “mevcut durumdan” faydalanmaktan memnun göründüğünü belirterek, “Asgari ücretin esasına konuşamıyoruz. Süleyman Demirel’in bir sözü vardı. Kurumuş söğütten düdük olmaz diye. Bugünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu’ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz” dedi.

Arslan, Mehmet Şimşek ile görüşmesindeki EYT eleştirisine yanıt verdi.

Türkiye’nin OECD ülkeler içinde gelir dağılımı en bozuk 4. ülke olduğunu hatırlatan Mahmut Arslan ücretle ilgili sorunlarda bu unsurun sürekli gündeme gelmesi gerektiğini anlattı.

“Son 5 yılda dolar milyoneri sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye. Son beş yılda OECD’de kira ortalama yüzde 40 artarken, Türkiye’de 16 kat artmış. Gayrimenkul fiyatları 20 kat artmış” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde, Şimşek’in EYT düzenlemesi ile taşeron işçilerin kadroya alınmasının Şimşek tarafından çalışma hayatı ve ekonominin dengeleri açısından “ihanet” olarak nitelendiğini söyledi.

Arslan, “Mehmet Şimşek, görüşmemizde bizi iki ihanetle suçladı. Taşerona kadro ve EYT. Ama bu konuların etkisi gerçek anlamda hiç tartışılmadı” diye konuştu.

Arslan, primli sistemlerde sosyal tarafların yönetimde etkin olması gerektiğini, SGK ve İŞKUR’da sosyal tarafların etkisinin çok sınırlandığını belirterek, “Siyaset aracı olmaktan çıkarılmalılar” diye konuştu.

Arslan, işsizlik fonundan GAP’a 11,9 milyar lira aktarılması ve iadesi sözü verilmesine karşılık bunun hala yerine getirilmemesini örnek gösterdi.