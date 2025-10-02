HAK-İŞ'ten asgari ücretin belirlenme sürecinde düzenleme talebi

Arslan, Hizmet-İş Malatya Şube Başkanlığı'nın 9. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, geçen yılki asgari ücret tespit toplantısında Türk-İş’in, mevzuat değişmediği sürece Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılmayacağını duyurduğunu hatırlattı.

Kendilerinin de mevzuat değişmediği sürece davet edilseler bile komisyona katılmayacaklarını belirten Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Arslan, konuya ilişkin paylaşımında şunları aktardı:

"2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanırken işçi kesimi yer almayacak. Peki ne olacak, sadece işverenlerle hükümetimiz asgari ücreti belirleyecek. Hükümetin bu işin içine girmesi, işverenlerle oturup bir uzlaşma içerisinde asgari ücretin belirlenmesi bu ülkenin işçilerine karşı büyük bir haksızlıktır. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza buradan çağrı yapıyoruz. Özellikle ekonomi konularında liderlik yapan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a buradan çağrı yapıyoruz. Lütfen geciktirmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçilerin de temsilcilerinin olacağı bir düzenlemeyi gerçekleştirmiş olalım."