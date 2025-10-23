HAK-İŞ'ten emekli maaşı ve asgari ücret mesajı

HAK-İŞ, 50. kuruluş yıl dönümünü Ankara’da düzenlenen “Emek Kahramanları Ödül Töreni” ile kutladı. Başkentteki bir otelde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve HAK-İŞ’in yarım asırlık yolculuğunu anlatan kısa film katılımcılara izletildi.

“Yeni 50 yılda Hak-İş’i Türkiye’nin en büyük konfederasyonu yapacağız”

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan törende yaptığı konuşmada, konfederasyonun 50'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

HAK-İŞ'in, dünyanın her yerinde mazlumların yanında, zalimlerin karşısında olmaya devam edeceğini belirten Arslan, bu nedenle HAK-İŞ'in evrensel bir kuruluş olduğunu vurguladı.

Arslan, sahip oldukları 950 bin üye sayısını yeterli görmediklerini ifade ederek, sendika üyelerini, üye sayısını artırmak için göreve davet etti. HAK-İŞ'i büyütmenin en önemli görevleri olduğunu dile getiren Arslan, "Türkiye'nin en güçlü, en etkin konfederasyonuyuz, yeni 50 yılda üyesi en fazla olan konfederasyon olmak zorundayız." dedi.

"Dünyada böyle bir örnek olabilir mi?"

Ülkedeki gelir dağılımının hakkaniyetli olması için mücadele etmeleri gerektiğinin altını çizen Arslan, bu mücadeleyi sadece HAK-İŞ üyeleri için değil, tüm mağdurlar için yapacaklarını söyledi. Çalışma hayatında birçok sorun olduğuna dikkati çeken Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Emekli olacak kardeşlerimiz, bir sonraki yıl emekli olursa maaşı daha da düşüyor. Dünyada böyle bir örnek olabilir mi? Bir sene fazla çalışıyorsun, maaşın düşüyor. Sayın bakanlara, SGK'ya 'Lütfen bizi duyun, bu adaletsiz bir uygulama, bundan vazgeçin' diyoruz. Duyuramıyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz.

Asgari ücret mesajı

Taşeron şirketlerden kardeşlerimizi kurtardık. 100 bin arkadaşımız hala kadro alamadı. 'Bizi duyun, bunları da kadroya alalım' diyoruz. 'Kamuda, yerel yönetimlerde eksiklerimiz var, bunları çözelim' diyoruz. Kimse duymuyor. Bunlar için mücadele etmemiz gerekiyor. Asgari ücret, kayıt dışı istihdam sorunları ve sendikal hakların önündeki engellerin kaldırılması ile ilgili mücadele etmemiz gerekiyor."