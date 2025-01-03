HAK-İŞ’ten maaş zammı açıklaması: Toplu sözleşmeler gözden geçirilmeli

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, enflasyonun çalışanlar ve emekliler üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, “En düşük emekli maaşları asgari ücretin üzerine çıkarılmalı ve toplu sözleşmeler yeniden gözden geçirilmelidir.” dedi.

“Yüksek enflasyon toplu sözleşmeleri anlamsız hale getirdi”

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kütahya’da basın toplantısı düzenledi. 2023 yılında kamu çalışanları için örnek bir toplu sözleşme imzaladıklarını belirten Arslan, ancak yüksek enflasyonun bu sözleşmeyi anlamsız hale getirdiğini ifade etti.

“700 binden fazla işçiye çözüm getirilmeli”

Arslan, yeni dönemde kamu çerçeve protokolü çerçevesinde 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu sözleşmelerin masada çözüme kavuşturulmasını talep etti.

“Emekli ve vergi dilimleri için adım atılmalıdır”

Arslan, “Hak-İş olarak, 350 bin üyemizle bu süreçte hükümetten toplu sözleşme ve vergi düzenlemeleri gibi konularda adım atmasını bekliyoruz. Özellikle emeklilerimizin maaşlarının asgari ücretin üzerine çıkarılmasını, memurlarımızın ise enflasyon karşısında korunmasını talep ediyoruz” diye konuştu.