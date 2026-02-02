Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Altında ana trend henüz bozulmadı

Güldağ: Altın ve gümüş çok sert düştü. Düzeltme mi, çöküş mü?

Ağaoğlu: Düzeltme devam ediyor ve edecektir. Altın için cuma kapanış seviyesinin 5095’in altında kalması düzeltmenin devam edeceği anlamına geliyordu. Gümüş içinse 93 seviyesinin altına gerilemesi… Altının onsu hafta sonu 4900’lerde, gümüş ise 85’te. Bu arada platin, paladyum hatta bakır fiyatları da aşağıya çekildi.

Güldağ: Bir ayı piyasası mı bu?

Ağaoğlu: Bir ayı piyasasına mı giriyoruz sorusu için henüz erken. Yükseliş tek seferde olsa bile düşüş tek seferde olmaz. Düşer, yükselir, tekrar düşer; ondan sonra bir karar verecektir piyasa.

Güldağ: Ana trend bozuldu mu?

Ağaoğlu: Şimdilik hayır. Deniyor ki, bu kadar yüz milyar dolar kayıplar oldu. Evet ama bu kadar hızla çıkarken her şey doğru muydu? Bence bu düzeltmenin gelmesi sağlıklı. Ana trend henüz çok aşağılarda. Altın için bu 3900’lerde. O seviyenin altına giderse o zaman ana trend bozuldu diyebiliriz. Zamanı dikkate alarak yaptığım analizler bu seviyeleri gösteriyor. Bir yükseliş trendindeydik. O henüz bozulmadı. Çünkü o çok hızlı artışlar, ons başına bir ayda 1000 dolarlık artışlar, bu trendi çok aşırı biçimde yukarı doğru kesti. Şimdi bu hızlı çıkışın bir miktar altına inilmesi ana trend bozuldu demek değil. Evet çok şiddetli bir iniş oldu ama altının onsu 4000 doların altına gitmediği sürece bu bir düzeltme.

Güldağ: Peki ya altına giderse…

Ağaoğlu: Başka bir dünya olur. Ona zamanı gelirse bakacağız.

Güldağ: Ne getirdi bu noktaya?

Ağaoğlu: Amerikan piyasalarına güvensizlik. Sadece altın ve gümüş değil, bakırı bile aşağı çekti. Euro’yu yukarı çıkaran da bu, Japon Yeni’ni de düzelmeye mecbur bırakan bu. Trump’ın başlattığı bir “düşük dolar” oyunu var. Tarifeler bunun bir devamı…

Güldağ: Merkantilist bir bakış açısı var baştan beri. Dış ticaret fazlası verirse “Amerika kazandı” diyecek. Ticaret açığını daraltmak için gümrük tarifelerini yükseltiyor. İhracatı artırmak için de doların değer kaybetmesi lazım diyor. O amaçla Fed’e faizi indirmesi için baskı yapıyor.

Ağaoğlu: Trump iş başında olduğu sürece altında yeni zirveler görülür. Ama yakın vadedeki zirve görüldü. Şimdi düzeltme var.

Güldağ: Bu arada Amerika’nın içinde yaşanan sıkıntılar da artıyor. Bu da piyasaların kırılganlığını artırabilir. Nereye kadar bir düzeltme öngörüyorsun?

Ağaoğlu: Altında 4.650 dolar bandına kadar bir geri çekilme olmasını bekliyorum. Tek seferde olma ihtimali düşük. O seviyeden sonra ana trendi test edip etmeyeceğine karar verecek piyasa.

Piyasa net kararını asıl şimdi verecek...

Güldağ: Altın, gümüşteki sert fi yat düşüşlerinin başlaması Trump'ın Fed başkan adayını açıklamasına denk geldi...

Ağaoğlu: Evet ama düşüşler tamamen Trump'ın Kevin Warsh'ı Fed başkan adayı olarak önermesine bağlanamaz. Ama Fed başkanı önemli. Warsh piyasalarda 'şahin' olarak bilinen bir isim. Piyasanın hoşuna BlackRock'ın yöneticisi Rick Rieder giderdi.

Güldağ: Rieder, 14 trilyon doları yönetiyor. Sorun olabilirdi. Bir de 'popülist' adayların senatodan onay alması zor görünüyordu. Evet Warsh 2008'de Fed'in bilanço büyütmesine, bir para basma makinesi olarak görülmesine karşı çıkan bir isim. Ancak bir süredir Trump'ın görüşlerine daha yakın. Warsh'ın şahin bir Fed başkanı olacağını düşünenler yanılabilir. Warsh döneminde faiz indirimleri devam eder.

Ağaoğlu: Net olan bir şey varsa o da mevcut başkan Powell ne derse desin, artık Warsh'ın faiz kararlarına yapacağı yorumlar önemli olacak. Piyasa yöne ilişkin net kararını asıl şimdi Warsh'la verecek.

İran'a müdahale kısa süreli olur, petrol düşer

Güldağ: Metaller düştü ama petrol fi yatları yükseliyor. Brent 69 doların üzerinde...

Ağaoğlu: İran meselesi etkili şüphesiz. Ancak Trump, kasımdaki ara seçimlere yüksek petrol fi yatlarıyla girmek istemeyecektir. Ona göre hareket eder.

Güldağ: Ancak "bir cisim yaklaşıyor" repliğinde olduğu gibi sürekli olarak "donanmamız bölgeye gidiyor" diye İran'a müdahale edileceği sinyalini veriyor. Müdahalenin uzaması da, İran'ın en dar yeri 32 km olan Hürmüz Boğazı'nı mayınlama ihtimaline karşı bölgede yeterli mayın temizleme gemisinin olmayışı gösteriliyor. Duyumlar öyle ki, bölgede tek olan mayın tarama gemisine 2 destek gemi Avrupa'dan yola çıkmış. Süveyş dolaylarında oldukları söyleniyor. Bölgeye ulaşmasıyla müdahale başlar senaryoları var.

Ağaoğlu: İran'a bir saldırı olsa bile bunun kısa süreceğini, petroldeki yükselişin çok kalıcı olmayacağını düşünüyorum.