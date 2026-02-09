Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Borsada düzeltme yenilere alan açıyor

Şans Sohbetleri'nde bu hafta Ağaoğlu ve Güldağ, yüksek gelen Ocak ayı enflasyon verisi sonrası dünyadan negatif ayrışan Borsa İstanbul'da olası gelişmeleri masaya yatırdı.

Güldağ: Ocaktaki yüksek enflasyon sonrası, şubatta da yüzde 2,5-3 arası TÜFE beklentisi ağırlıkta. Öyleyse, iki ayda yaklaşık 7,5. Geriye kalan 10 ayda üst sınır 19'a göre bile aylık yüzde 1'i geçmeyecek artışlar lazım. Zor görünüyor. Onun için bakıyorum beklentiler sene sonu yüzde 25'i işaret ediyor. Bu hafta 12 Şubat'ta enflasyon raporunu açıklayacak Merkez'in tavrı kritik olacak.

Ağaoğlu: Merkez Bankası ön hazırlık yaptı zaten. 150 beklenen yerde 100 baz puan indirim yaptı. Oranları her seferinde aynı olmaz. Ardışık da olmayabilir. Şimdi 7 PPK kaldı. Bazılarında pas geçip sonra adımlarını büyütebilir.

Güldağ: Pas geçerse bankacılık hisseleri üzerinde baskı artabilir. Zaten bir düzeltme adımı geldi geçen hafta. Oysa enflasyonun açıklandığı gün yükselmişti BİST...

Ağaoğlu: Borsa 4,84 ocak ayı enflasyon açıklamasından sonra ciddi bir düşüş yaşadı seans içinde. Sonrasında, var olan pozisyonların etkisiyle, endeksin çok daha hızlı düşmesini istemeyen piyasa aktörleri harekete geçti. Ocak sonu itibariyle kar gösterdi çoğu. Onun çok da aşağıya inmesini istemiyorlar.

Güldağ: Ocak ayı içerisinde yüzde 22 getiri sağlamış olan borsanın bir düzeltme ihtiyacı var mıydı?

Ağaoğlu: Vardı. Yeni katılımcıların gelmesi açısından da vardı. Yabancı yatırımcı da geliyor borsaya. Onlara da bir fırsat verilmesi açısından bir düzeltme iyi ve faydalı oldu. Dolar bazında 3,20'lere gelmesiyle aşırı alım bölgesine de girilmişti.

Güldağ: Banka hisselerinin dışında, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi faize duyarlı sektörlerdeki satışın Borsa İstanbul'da genele yayıldığını gördük. Düzeltme sürer mi?

Ağaoğlu: 3 doların altına kadar düzeltme ihtimali var. Amerikan borsalarında da düzeltme var.

Güldağ: Amerika da tedirgin...

Ağaoğlu: Amerikan borsaları 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmak için çok direndi. Ama bunu sağlayacak temel dinamiklerde azalma var. Trump'ın başkan adayı Kevin Warsh'un Fed'in bilançosunu küçülteceğini söylemesi de bir miktar satış getirdi. Ayrıca yapay zeka yatırımlarındaki döngüsel sermaye yapısının yeterince getiri sağlamayacağı tedirginliği var. Üstelik Amazon da yapay zekaya 200 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayınca, bu miktarda yatırımlar kısa sürede geri dönmez diye düşünen yatırımcılar harekete geçti.

Güldağ: S&P nereye gider?

Ağaoğlu: 6500'lere kadar bir düzeltme içine gireriz. Piyasa sonrasında kendine yön arayacak. Tabii bu arada tepki yükselişleri olabilir.

Güldağ: Zaten Amerikan endeksleri teknoloji hisselerinde tepki alımlarıyla yükselişle kapattı haftayı. Üstelik Amazon vb. teknoloji şirketlerindeki büyük kayıplara rağmen. Ama bu hafta herkesin gözü kulağı perşembe günü TCMB'nin enflasyon raporunda piyasaya vereceği mesajlara çevrili olacak. Gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonu yukarı çekmesi bekleniyordu. Ancak son veriler artışın gıda fiyatları ile sınırlı kalmadığını gösteriyor. Hizmetler tarafında işler rayına girmedi. Bakalım, TCMB yeni atamalar sonrasında, enflasyondaki yükselişi geçici olarak mı niteleyecek, yoksa risklerin arttığına mı vurgu yapacak?

Altın ve gümüşte yükseliş ihtimali sınırlı...

Güldağ: Altın ve gümüşte yükseliş sert oldu. Düşüş de öyle. Özellikle de gümüşte. Bundan sonrasına nasıl bakıyorsun?

Ağaoğlu: Altın ve gümüşün AGU paritesi 65'te salınıyor. Gümüş altına göre daha fazla düştü. Değişik spekülasyonlar, hatta manüplasyonlar da bu düşüşü besliyor. 'Çin'de bir milyarderin 400 tonun üzerinde gümüş stokladığı' söylentileri gibi. Bireysel yatırımcılara gümüşte çok fazla devirler yapılmıştı, pozisyonlar bakımından. Orada da kaldıraçlar fazlaca kullanıldı. Bir de burada bir komplo teorisi demeyeceğim ama bir işbirliği var. Piyasanın büyük ağabeylerinin işbirliği...

Güldağ: Nasıl bir işbirliği bu?

Ağaoğlu: Gümüşün yükselişi sırasında çok canlar yandı. Özellikle de büyük fonların. Büyük fonların bazıları birbirlerini yok etme tarafındaydılar bugüne kadar. Ancak şimdi sezdiğim şey; el birliği ile gümüşü bir miktar aşağı çekip, fonlarındaki zararı hafifletip, kendi pozisyonlarını ayarladıktan sonra da yola devam etmek gibi bir planları var. Sana belki komplo teorisi gibi gelecek ama böyle bir hareket gözlemliyorum, büyük fonlar tarafında.

Güldağ: Komplo teorisi değil de hiç de yabana atılmayacak bir senaryo bu...

Ağaoğlu: 32 dolardan 118 dolara giderken kimse gümüşe bakmadı. Teminat artışlarının gelecek olmasına rağmen... İş işten geçti. Müthiş hızlı hareket oldu. Şimdi piyasanın önde gelenleri yaraları sararız sonra yola devam ederiz düşüncesinde.

Güldağ: Gelinen noktada beklentin nedir?

Ağaoğlu: Eğer gümüşte 74,60'ın altında bir fiyatla hafta sonu kapanışı gerçekleşseydi 69-70 dolara kadar inmesi mümkün görünüyordu. Oradan da 62 dolara kadar inme ihtimali oldukça yüksekti.

Güldağ: Ama 76 dolar civarından kapandı. Altında beklentilerin nasıl şekilleniyor?

Ağaoğlu: Altında da kritik seviye 4500 dolarlarda. Öncesinde de 4680 dolar seviyesi var. Ama onun epey üstündeyiz.

Güldağ: Evet, 4944 dolardan kapandı.

Ağaoğlu: Altının gelebileceği yukarıda 5.000 dolar düzeyi var. Ancak ben kısa vadede yeni bir zirve beklemiyorum. 5.598 doların üzerine çıkması kısa vadede görünmüyor. Bunun bir nedeni de gümüşün kısa sürede çok dayak yemesi. Toparlanıp da altını destekleyecek ya da önceki dönemde olduğu gibi liderlik yapabilecek durumda görünmüyor gümüş. Her iki metalde de yükseliş daha sınırlı, düşüş ise daha yüksek ihtimal olabilir.