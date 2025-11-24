Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Bu yıl 'Noel Baba' rallisi olmayabilir

Şans Sohbetleri'nde bu hafta Ağaoğlu ve Güldağ, Nvidia bilançosunun piyasalardaki yankısını ve gelişmelerin bu yıl 'Noel Baba' rallisini nasıl etkileyebileceğini tartıştı.

GÜLDAĞ: Haftalardır “Nvidia bilançosu gelecek, gelince piyasalar şöyle patlayacak, borsa böyle çatlayacak” deniyordu. Bilançosu beklenenden de iyi gelmesine rağmen, 'büyük coşku' oluşmadı. Hatta, Nvidia ve benzerleri için bir balondan ve bunun patlayacağından bahsediliyor. 'Yapay zeka beklendiği ölçüde para kazandırmıyor' deniyor.

AĞAOĞLU: Nvidia bilançosu sonrası Amerikan borsalarının açılışı coşkuluydu. Fakat Amerikalı yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Michael Burry'nin Nvidia karşıtı yaklaşımları ve satışları yüzünden sosyal medyadan yayılan bir hareket oldu.

GÜLDAĞ: Burry bütün yapay zeka tarafında bir balon görüyor...

AĞAOĞLU: Big Short filmindeki, 2008 krizini önceden görüp uzun süre bekleyen yatırımcı olduğu için pozisyonları yakından takip ediliyor. Nvidia'yı açığa satmıştı. Bu son bilançodan sonra haklı olabileceğine dair görüşler ağırlık kazandı. Üstelik çip üreticisi Nvidia'nın bilançosunu analiz eden yapay zeka bazlı algoritmalar bilanço içinde problemler görüp ve buna bağlı satışa geçince, bu da sosyal medyadan yayılınca piyasa terse döndü.

GÜLDAĞ: Gerçi NewYork Fed başkanının "faiz indirmek için yer var" demesi piyasayı topladı ama çip üreticileri negatifte. Bu arada, Federal temyiz mahkemesi Trump'ın gümrük vergisi artışlarını durdurma kararı aldı, Nvidia'nın da bundan istifade edeceği, Çin'e ihracatının bazı ürünlerde serbest bırakılacağı konuşuldu ama cuma günü kayıpla kapadı Nvida hisseleri...

AĞAOĞLU: Esas problem şu: Nvidia, Microsoft, Google, Meta gibi şirketlerin Nvidia çipleri üzerinden yarattığı yepyeni bir yapay zeka ekosistemi var. Bu ekosistemde herkes birbirine ortak. Bir tür 'döngüsel sermaye'... Biri öbüründen sipariş alıyor, diğeri ona yatırım yapıyor. Oracle gibi önemli şirketlerin de içinde olduğu, hacmi büyük bir çevrim. Bu döngüsel sermayenin kendi içinde bir oyun oynadığı izlenimi oluşmaya başlamıştı.

GÜLDAĞ: Bir tür Ponzi gibi mi?

AĞAOĞLU: Değilse de, bir Ponzi yapısı olduğu hissi yayılmaya başladı.

GÜLDAĞ: Ponzi dediğimiz, yeni bir iş alanını çok yüksek kar getirecekmiş gibi göstererek yatırımcıları sisteme katan ve ilk yatırım yapanlara ödemenin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldığı bir tür aldatıcı 'saadet zinciri' ...

AĞAOĞLU: Daha çok şöyle: “Metaverse” kelimesini pek hatırlayan kalmamıştır ama birkaç sene önce onunla yatıp kalkıyorduk. Şimdi de yapay zekanın nereye evrileceğini kestirmekte zorlanıyoruz.

GÜLDAĞ: 2000'lerdeki 'dotcom' balonu patlaması da hafızalarda...

AĞAOĞLU: Dotcom'dan farklı bu durum. Yapay zekanın gelir yaratma potansiyeli çok açık. Ama şimdi“ bu kadar çok para kazanacaklar mı?” sorusuyla borsalarda endişe oluştu. Düzeltmeler yaşandı.

GÜLDAĞ: Düzeltmeler diğer teknoloji şirketlerini de etkiler mi? Sene sonuna doğru yaşanan 'Noel Baba' rallisinin bu kez, endişeler nedeniyle güçlü olmayacağını düşünüyorum. Belki de hiç yaşanmaz.

AĞAOĞLU: Eğer Fed faiz indirmezse ralli gelmeyebilir. Borsalar 2025 zirvelerini görmüş olabilir. Yıl o zirvelere göre daha düşük seviyelerden kapanabilir. Noel Baba rallisi bence bu sene gelmeyebilir. Fed'in 10 Aralık'taki toplantısına bu bakımdan da odaklanacak piyasalar.

GÜLDAĞ: 11 Aralık'ta da TCMB'nin faiz kararı olacak. 100-150 puanlık bir indirim beklentisi var.

AĞAOĞLU: Beklentim 150 baz puan. Ama esas olan kredi faizleri...

GÜLDAĞ: Enflasyon raporu sunumunda Başkan Fatih Karahan, "faizi yüksek tutmaktan başka çare yok" mesajı verdi. Bireysel kredi kartlarında büyüme oranı, yıllıklandırırsan, yüzde 45'in üstünde. İhtiyaç kredilerindeki artış ise yüzde 53'ü buluyor. Kredilerde bir süre daha gevşeme öngörmek zor.

Rus petrolü 35-40 dolar seviyesine düştü

GÜLDAĞ: Petrolde beklentilerin ne yönde?

AĞAOĞLU: Rusya’nın sattığı Ural petrolünün iskonto oranı çok arttı. Rus petrolünün fiyatı 35–40 dolarlara kadar geriledi, yaklaşık 20 dolarlık iskonto var. Ama Lukoil ve Rosneft'e Amerika'dan gelen yaptırımlardan sonra biz artık alamayacağız. Ekim ayında Türkiye’nin Rusya’dan yaptığı petrol ithalatı rekor kırdı. EKONOMİ Gazetesi de manşet yaptı. Çünkü Ekim’de aldığını Kasım’da ödüyorsun. Kasım ödemeleri bitince bir daha alınmayacak gibi duruyor. 21 Kasım'dan sonra defterler kapanacak. Tankerlerdeki, yani yüzer Rus petrol stoğu rekor düzeyde. Pazar payı kapma savaşıyla petrol fiyatı düşecektir.

GÜLDAĞ: Gelgelelim, petrol fiyatları düşse de bizim pompalarda fiyatlar düşmüyor, artıyor. Enflasyonu da olumsuz etkiliyor.

AĞAOĞLU: Petrol fiyatlarındaki düşüş bize çok yansımıyor çünkü vergilerimiz yüksek. Bizim pompalar vergi yazıyor.