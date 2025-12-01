Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Euro'nun öne çıktığı bir dönem olabilir

Bu hafta Şans Sohbetleri'nde Ali Ağaoğlu ve Hakan Güldağ, ihracatçılar başta, iş dünyasının yakından takip ettiği kurları ve Euro/dolar paritesinin seyrini ele aldı.

GÜLDAĞ: Geçen hafta Anadolu'da pek çok toplantıya katıldım. 'Kurlar ne olacak' sorusu ön plandaydı. 2025'e girerken, "Bu yıl kurlarda fazla bir hareket beklemeyin. Kontrollü kur rejimi devam edecek" yönündeki uyarılarımız akıllarda kalmış. Görünen o ki, 2026'da da, kura dayalı bir rekabet avantajı sağlanmayacak. Özellikle Dolar/TL kuru ihracata destek olmayacak. Ama bu seneki gibi, parite etkisiyle Euro üzerinden bir nefes alma olabilir.

AĞAOĞLU: Münih Güvenlik Konferansı’nda ABD Başkan Yardımcısı Vance'in yaptığı 17 dakikalık konuşma Avrupa Birliği’nin temeline dinamiti yerleştirmişti. Ekonomisi zayıflayan bir Avrupa'nın siyasi ve parasal birliğini tartışmalı hale getirmişti. Doların üstünlüğü devam ettiği için 1.05’lerde dolaşan hatta 0.96–0.93’lere kadar gidebilecek bir Euro'dan bahsediyorduk...

GÜLDAĞ: Tersine gelişti olaylar...

AĞAOĞLU: İki gelişme oldu. Biri, Amerikan tahvillerine olan güvensizlik nedeniyle bu tahvillere yatırım yapmış olan Uzakdoğu ve Avrupa'nın bir kısmını geri çekmesi. O paralar kendi ülkelerine dönünce o ülkelerin para birimleri değer kazandı. Güney Kore, Tayvan paraları benzer seyir izledi.

GÜLDAĞ: İkinci gelişme neydi?

AĞAOĞLU: İkincisi de Fed’in faiz indirim süreci... Durdu, bekledi, arka arkaya iki tane indirdi. Şimdi üçüncüsü gelecek. Bu Euro'yu yükseltti ama 1.1620,50 günlük hareketli ortalamasının üzerine geçemedi. Haftayı da altında kapattık. Ancak ihtimaldir ki; önümüzdeki günlerde 1.1620’yi aşarsa, 1.17'yi görebilir yakın vadede...

GÜLDAĞ: Ne zaman olabilir?

AĞAOĞLU: Fed aralıkta faiz indirirse, ki ihtimali yüksek, 1.18’leri aşar 1.1850’lere kadar gidebilir.

GÜLDAĞ: Uluslararası yatırım bankalarına göre, 2026'nın ilk yarısında dolar zayıflayacak. İlk çeyrek sonunda, mart gibi, dolar endeksinin 94'e gerilemesi bekleniyor. Ama ikinci yarıda, şu sıradaki seviyesi olan 100'e tekrar geleceğini öne sürüyorlar. 2026'da Euro'nun öne çıktığı bir dönem göreceğiz anlaşılan...

AĞAOĞLU: Evet, öyle görünüyor. Ama 2026'da Euro bölgesi için oldukça kötümserim. Büyümeyi savunma sanayine yıkacaklar. Ukrayna–Rusya olası barışının Avrupa’ya nasıl yansıyacağı da belirsiz. Yine de Euro'nun kopup gideceği, 1.25-1.30 seviyeleri mümkün değil. Çünkü barış olsa da yaptırımlar devam edecektir.

GÜLDAĞ: Hangi seviye olabilir?

AĞAOĞLU: 1.22–1.2250’lere kadar, ama sonrasında Fed'in devreye gireceğini, Japon Merkez Bankası’na benzer şekilde piyasadaki tahvilleri toplayıp likidite vereceği bir döneme geleceğini ve bunun da daha sonrasında dolar likiditesinin sıkışık olduğu bir dönem göreceğimizi; dolar endeksinin 110’lara kadar bile yükselebileceği bir dönem olacağını düşünüyorum. En başta izlememiz gereken, Amerikan tahvil piyasasına olan güven ne olacak?

Noel Baba rallisi zor, 'ucuzun da ucuzu var'

GÜLDAĞ: Banka hisseleri öncülüğünde bir beklenti var. 'Ucuzuz' deniyor. Borsa İstanbul'a Noel Baba uğrar mı?

AĞAOĞLU: Dolar bazında ucuzuz, doğru. 2.55-60 centteyiz. Zirvemiz 5.10 centtir. Fakat faizde majör düşüş olmadığı sürece bankalara faiz indiriminden çok büyük fayda gelmez. Eskiden faiz indirimleri olduğu dönemlerde bankaların elinde uzun vadeli bonolar ve uzun vadeli verilmiş krediler olurdu. Şimdi o krediler yok. Aksine kredi artış kısıtları var. Ha, bunun piyasada fiyatlaması yapılır; birileri alır, sonra “çok yükseldi” der, satar. Alıcı kalmazsa da düşer. Son 6 ayın borsa hikayesi biraz bu. "Ucuz" hikayesi şu anda beni cezbetmiyor. Sebebi şu: Borsamızın dolar bazında yükselmesi için Türkiye’ye yeni fonların gelmesi gerekiyor. Fakat siyasi ortam, hukuki ortam… Mesela Fatih Altaylı kararından sonra birisi bana “borsa ucuz” dediğinde “ucuzun da ucuzu var” diyesim geliyor.

Gümüş daha fazla değer kazanabilir

GÜLDAĞ: Gümüşte rekor geldi sonunda... 57 dolar seviyesi ile tüm zamanların en yüksek rakamını gördü. Yıla 28,9 dolardan başlamıştı. Yüzde 90'dan fazla artış var dolar bazında. İçeride de gram fiyat artışı yüzde 120'yi aştı. Şimdi ne bekliyorsun?

AĞAOĞLU: Bunun arkasında biraz Çin’deki gümüş stoklarındaki hızlı düşüş var. Altın ve gümüş Çin’de farklı fiyatlanıyor. Ve Batı borsalarına göre daha yüksek. Stoklar düşünce, yüksek fiyatlamaya sebep oldu. Ana beklentim önümüzdeki yılda gümüşün altına göre daha iyi performans göstermesi yönünde. Yer kabuğunda 1 birim altına karşı 55 birim gümüş var. 55–60 dolar bandı AGU paritesi için makul. Şu anda 70'in üzerinde. Bunun 60 ve 60’ın altına ineceği dönemler olacak. Yani, gümüş altına göre daha iyi performans gösterecek önümüzdeki yıl.