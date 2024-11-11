Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Faiz indirimi aralıkta gelmeyebilir

Şans Sohbetleri'nde Ağaoğlu ve Güldağ, son enflasyon raporunu ve TCMB Başkanı'nın sunumu sonrasında piyasada oluşan faiz indirimi beklentisini tartıştı.

Güldağ: Merkez Bankası beklenen revizyonu nihayet yaptı; 2024 yılsonu TÜFE beklentisini 44'e, 2025'i 21'e, 2026'yı 12'ye çekti. Buna rağmen Aralık ayında bir faiz indirimi beklentisi oluştu. 200-250 baz puan. O beklentiyle banka hisseleri çoştu, tahvil faizleri geriledi.

Ağaoğlu: Ben sunumu ve soru-cevabı izledim, böyle bir izlenim edinmedim. Bence yanlış anlaşılan bazı şeyler oldu piyasa tarafından. Başkan Karahan kiradan kaynaklanan sıkıntıya vurgu yaptı. Keza yaş meyve- sebze enflasyonu... Bunları para politikasıyla düzenleyemeyiz ama düzenleyebildiğimiz bölgelerde sıkı duruşumuzu koruyacağız dedi. Buna rağmen nasıl indirim algılandı?

Güldağ: Daha önce yılsonunda hedeflenen yüzde 38 seviyesine mart gibi gelebiliriz sözü etkili olmuş gibi...

Ağaoğlu: Bunu da görmemiz lazım dedi. Buradan yola çıkarak aralıkta bir faiz indirimi çıkarsaması erken.

Güldağ: Cumhurbaşkanı'nın son "faiz indikçe enflasyon da inecek" demeci o sırada haberlere düştü. Karahan'ın sunumu sırasında cumhurbaşkanının topa girmesiyle "tamam artık zamanı geldi herhalde" birleştirmesi yapılmış olabilir zihinlerde.

Ağaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın topa girmesi kendisi açısından doğru olabilir ama ekonomi yönetimi açısından doğru bulmadığımı söyleyeyim. Merkez Bankası tarafında teknik bir iş yapılırken diğer aktörlerin sessiz kalmasının daha büyük faydası olacaktır diye düşünüyorum. Teknik işe politika bulaştırdığımız için bu noktaya kadar getirmedik mi?

Güldağ: Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporunda daha gerçekçi konuşuyor olması her halükarda iyi. Ama Merkez Bankası'nın da kabul ettiği gibi iş uzamaya devam ediyor. Şirketlerin nefesini tutma süresi uzadıkça tahribatın boyutu da artacak. Bu ağır aksak gidişle enflasyonu 30'un altına çekmek zor olacak. Faizler 2025 sonunda dahi yüzde 30 civarında kalacak görünüyor.

Ağaoğlu: Birkaç aylık bir sabırla enflasyon ve beklentileri düzelttikten sonra faiz indirmek daha doğrudur. Gönlümüz olsun diye belki 100 baz puan yapar teorik olarak, yılı 50 politika faizi ile kapatmamış olursunuz ama bu faiz indirim furyası başladığı anlamına da gelmeyecektir.

Güldağ: Borsa öyle düşünmüyor anlaşılan... Nasıl bir seyir beklersin?

Ağaoğlu: Borsada Trump'ın seçilmesi de etkili oldu. Trump, elde ettiği sonuçla, teknik olarak istediği politikaları rahatlıkla uygulayabilecek görünüyor. İstediği gibi para harcayacak. Amerika'nın en harbi endeksi S&P. Spot piyasada cuma 5.983 ile en yüksek seviyesine geldi. Biraz daha gidecektir. Yüzde 5'lik bir yeri daha var. Ama sonra bir süre yatay...

Güldağ: Dolar da güçlendi. Bizde ise gayet ılımlı bir seyir var kurda... Ağaoğlu: Doların güçlenmesi meselesinde Amerikan 10 yıllık tahvilleri kritik. 4.45 benim için kritik seviye. Orayı aşmaması lazım. Fed 4.50-4.75 düzeyine indirdi politika faizini. Amerika'nın daha fazla harcamasının koşulu daha fazla borçlanması. Tahvile para yatıranların talep ettikleri getiri yüksek olacak düşüncesiyle Amerikan 10 yıllıklar yukarıda kalmaya devam ediyor. Bu faiz farkı da ister istemez Euro tarafında veya diğer para birimlerine karşı doları daha cazip kılıyor.

Güldağ: Ne kadar sürer sence?

Ağaoğlu: Trump göreve gelmedi henüz. Atayacağı ekibe bakılır. İlk 100 gündeki icraatlara bakılır. Sonra yeni fiyatlamalar oluşur. Kripto, borsa ve özellikle Amerikan tahvil getirilerindeki ilk fiyatlamaların bana söylediği, faiz indirimlerinin devam etmesine karşın, Amerika'daki faiz seviyesinin yüksek kalacağı. Önümüzdeki yıl da büyük ihtimalle 75- 100 baz puan daha inerek 3,50- 3,75 seviyesine kadar gelecek. Amerikan 10 yıllıkları için 4.45 seviyesinin üzerine çıkılması benim için çok kötü bir sinyal olacak.

Güldağ: Bizde kurlar ne olur?

Ağaoğlu: Kurda bir 'faiz inecek' fiyatlaması beklemiyorum. O daha erken.

Altın ve gümüş yeni bahaneler bulacak

Güldağ: Trump sonrası altın 2640'lara kadar geriledi. Ne bekliyorsun?

Ağaoğlu: 2.643'e kadar geldi. 2650'ye kadar bir düzeltme olabilir diyordum hatırlarsan. Bu bir düzeltme hareketi.

Güldağ: Haftayı 2,692 ile kapadı zaten. Kriptolara bir geçiş var mı? Ağaoğlu: Altından çıkan kriptoya girdi gibi piyasadaki kimi arkadaşlarımdan söylemler geldi ama pek ihtimal vermiyorum. İkisi ayrı dünyaların piyasaları.

Güldağ: Bana, arada inişler çıkışlar olsa da, uzun bir süre altın 'güvenli liman' olarak kalmaya devam eder görünüyor.

Ağaoğlu: Teorik olarak altının 'güvenli liman primi' önemli ölçüde törpülendi. Ama majör bir trend değişikliği için kritik seviye 2.600 doların altı.

Güldağ: Gelir mi 2.600'ün altına?

Ağaoğlu: O seviyenin altına inmesini beklemiyorum. Bu düzeltme sağlıklı bir düzeltme. Altın 50 günlük hareketli ortalamasına kadar geldi oradan dönüyor.

Güldağ: Ya gümüş?

Ağaoğlu: Gümüş tabii hırçın çocuk her zamanki gibi çok daha sert hareketler yapıyor. Orada da 50 günlük hareketli ortalamanın olduğu bir yere kadar geldik. 31,5'lardan 30,80’lere düştü . 50 günlük hareketli ortalamasında. Bu da bir düzeltme. Önümüzdeki günlerde özellikle Fed'in faiz indirimi bahane edilerek, belki başka bahaneler de bulunur, tekrar altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü bir hareketi bekliyorum faiz indirimi destekli.

Güldağ: Altında 3.000 dolar tahminleri vardı. Buraya kadar da çıkar mıyız?

Ağaoğlu: Ben bekliyorum. 2025'in yılın ilk yarısına kadar olan dönemde, yani 9 aylık bir sürede altının 3000 doları göreceğini düşünüyorum.

Güldağ: Brent haftayı 73,50 ile kapattı.

Ağaoğlu: Petrolde Trump fiyatlaması yok. Ben önümüzdeki yıl Opec+ dağılacak tahminimi koruyorum. Petrol 60 doları, hatta altını görecek. 2025 yılı, 1970'den, yani 55 yıldan sonra petrol piyasasının satıcı piyasasından alıcı piyasasına döndüğü ilk yıl olacak gibi görünüyor.

Euro/dolar paritesi 1,06'ya gidebilir

Güldağ: Pariteye ilişkin beklentin nedir?

Ağaoğlu: Seçimden önce 1.0940'lara gelmişti. Gelinen noktada 1,06'lara kadar gidecek bir hareket bekliyorum.

Güldağ: 1,03'leri bekleyenler de var....

Ağaoğlu: Bu arada oldukça düşük olmakla birlikte yukarıya gelme ihtimali de var. Yeni yılda 1,1250 -1 ,1215 iki yukarı tahminim var. Bu şimdilik ancak dolara olan bir güvensizlik olursa, alternatif Euro olacağı için o tarafa bir iltifat olabilir. 2025 Euro/Dolar bandı 1,0250-1,1550 olabilir.