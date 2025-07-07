Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Stopaj sıfırlanırsa, para politikası etkinleşir

Şans Sohbetleri'nde bu hafta, ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, beklentiler ışığında Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da ne yapacağını tartıştı.

Güldağ: Enflasyon düşmeye devam edecek görünüyor. Geçen yıl temmuzda TÜFE 3,23, ağustosta 2,88 gelmişti. En azından bu iki aydan kaynaklanan olumlu bir baz etkisi olacak. Merkez Bankası 24 Temmuz'da ne yapar?

Ağaoğlu: Tahminim, 350 puan indirmesi. Yeniden 42,5'a geri geldiğinde, 'zorunluluktan bir patikaya girmiştik, şimdi tekrar ana yola geri dönüyoruz' diyecek. Kulağa da hoş gelen bir hikaye. Bir rapor yazdığında şık durur...

Güldağ: Bankacılar 250 baz puanın üzerinde indirim bekliyor. Reel sektör cephesinde 400-500 puan isteniyor. Ama TCMB, kuru tahrik edebilecek adım atmaz.

Ağaoğlu: 750 puan indirim isteyen de duydum TV'lerde. Makul olandan konuşursak, ne kur, ne faiz tarafında, piyasada bozulmaya yol açması için bir majör sebep yok. Kaldı ki turizm mevsimindeyiz, döviz rezervleri de artıyor.

Güldağ: Faiz indiriminin yanı sıra kredi artış kısıtlamalarının da aşağıya çekilmesi isteniyor...

Ağaoğlu: Adını bile telaffuz etmekte zorlandığım bu makro ihtiyati tedbirlerde kesinlikle bir rahatlatma gerekiyor. Kredilere getirilen kısıtlamalardan iş dünyasının ciddi sıkıntıları var. Faizi 20’ye bile indirirseniz, kredileri bu kadar sıkılaştırdığınız takdirde, ilan ettiğiniz faiz bir anlamda tabelada kalıyor, işe dönmüyor.

Güldağ: 'Makroihtiyati' ifadesi zaten yanlış bu tedbirler için. Geçen Emre Alphan İnan yazmıştı gazetemizde. Belki 'bankacılık politikası' denmeli. Çünkü TCMB'nin ilan ettiği uygulamalardaki temel amaç TL talebini güçlendirmek. Kamunun iktisadi hedeflerine destek için yapılan uygulamalar değil ki! Neyse, faiz indirimleri bir seri indirime dönüşecek, yani, 24 Temmuz'dan sonra, 11 Eylül, 23 Ekim ve 11 Aralık'ta da indirimler gelecek gibi görünüyor. Bu durumda TL'nin cazibesini korumak önemli....

Ağaoğlu: Para politikasının etkinliğinin artırılabilmesinin en iyi yolu mevduatta stopajın sıfırlanması. Düşürülmesi değil, sıfırlanması. TL faizlerinde stopajı enflasyon düşene kadar ortadan kaldırmak lazım. Hem para politikası etkin olur, hem talep yaratacak bir cazibe oluşturulur. Hazır hane halkı enflasyon beklentisi ilk kez 60’ın altına inmişken, olumlu etki olur. Bir doping lazım çünkü... Mevduata stopajın sıfırlanması kesinlikle para piyasasının etkinliğini artırır.

Güldağ: Borsayı nasıl etkiler?

Ağaoğlu: Borsada biraz hızlı bir hareket oldu. Yukarı gideceksek bile bir düzeltmesinin olması gerekiyor. Artık borsaya yavaş yavaş bakılabilir. Yine de temkinli olmak kaydıyla. Piyasayı etkileyecek yeni düzenlemeler gelebilir.

Piyasalar siyasete rağmen yoluna devam ediyor

Güldağ: Gümrük oranları netleşmedi ama ABD tarım dışı istihdam verisi beklenenden güçlü geldi. Fed ne yapar?

Ağaoğlu: Faiz indirimi Temmuz'dan da öteye ertelendi. O yüzden Amerikan tahvil getirileri yükseldi. 10 ile 2 yıllık tahviller arasındaki fark daha daraldı. Kısa vadeli tahvillerin düşük, uzunların yüksek olması gerekirken, faizler düşmeyeceği için, aradaki fark kapanıyor. Bu da altını olumsuz etkiledi doğal olarak. Faiz düşüşüyle altına teveccüh olacak düşüncesi vardı.

Güldağ: Amerikan borsaları ise yükseldi.

Ağaoğlu: Amerikan borsalarında da bir düzeltme için Fed'in kararı bekleniyor. Gerçi düzeltme birkaç 100 puanın içinde kalacak. Tahvillerdeki hareket de trend oluşturan bir hareket değil. Gümrük oranlarını bekleyecektir piyasa.

Güldağ: Trump 'anlaşma sağlanamayan ülkelere 1 Ağustos'tan itibaren tarifeleri mektupla bildireceğiz' diyor. Euro'da bundan etkilendi anlaşılan...

Ağaoğlu: ABD ve Avrupa arasındaki faiz farkı Euro lehine genişleyecek varsayımı vardı, Genişlemeyince Euro geri çekildi.

Güldağ: Dolar endeksinde ne bekliyorsun?

Ağaoğlu: 95'e doğru geri gidebilir ve Euro 1,20'ye doğru gidebilir beklentim hala var. Ancak yaz rehavetiyle herkes biraz duracaktır. Eylül'de Fed kararına kadar bekleyecektir. Bize de büyük etkisi olmaz.

Güldağ: Valla biz zaten bir başkayız. Ülkede siyasi tansiyon yüksek ve daha da yükselme riski var. Gelgelelim, enflasyon düşüyor, faizler de inecek beklentisi etkili. Banka hisseleri geçen hafta yüzde 11 yükseldi. CDS'ler 280'lere düştü. 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 31'in altına geriledi. Öyle böyle piyasalar yoluna devam ediyor. Son dönemde yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarına ilgisi de yeniden artıyor.