Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Teknik analiz yapmak anlamsızlaştı!

Şans Sohbetleri'nde ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Fed'in faiz indirimi sonrası beklentileri ve piyasa üzerinde siyasetin etkilerini tartıştı.

Güldağ: Fed'den yıl sonuna dek iki faiz indirimi daha bekleniyor...

Ağaoğlu: Amerikan 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.99’a kadar indi. Fakat arkasından “Faiz indirimi iki mi, bir mi gelir bu yıl” tartışması bire döndüğü için yine yükseldi. Fed'in faiz indirimi öncesi getirileri yüzde 4,05'teydi, şimdi 4,13'te.

Güldağ: Ne anlatıyor bu sence?

Ağaoğlu: Fed “Enfl asyon beklediğimizden daha yukarıda" diyor.

Güldağ: Ama Fed istihdamı da korumak durumunda. Bu da Fed'i 'güvercin' davranmaya itiyor.

Ağaoğlu: Bir indirim geldi, bir daha gelecek. Ama 50 baz puan ihtimali düşük. Enflasyon hâlâ birincil öncelik. İstihdam ikinci.

Güldağ: Aslında Fed'in önemsediği gümrük tarifeleri meselesi de çözülmedi daha. Trump -Şi Cinping görüşmesi 'yapıcı' algısı ile hem Asya hem ABD piyasasını olumlu etkiledi ama netlik yok. Borsa İstanbul ise gelişmekte olan ülke borsalarına göre çok daha zayıf bir performans gösteriyor. Piyasanın üzerinde siyaset gölgesi ziyadesiyle etkili. Siyasetteki risklerimiz o kadar bol ve çeşitli ki, ne borsaya uzun vadeli bakan yatırımcının ne de reel sektörün önünü görmesi neredeyse imkansız. Belirsizlikler gün be gün azalacağına, artıyor.

Ağaoğlu: Fed faizleri daha da indirse bile bizim borsada ne olacağı yüzde 99 iç politika ve iç ekonomik gelişmelerle alakalı. Mesela 'Terörsüz Türkiye' süreci ne olacak? CHP olağanüstü kurultayı tamamlayabilecek mi? Siyasi şoklar, ekonomi programını daha ne kadar geciktirir? NATO üyesi Türkiye, Çin ve Rusya ile müttefik mi olacak?

Güldağ: Suriye'de ne olacak? İsrail ile durumumuz ne olacak?

Ağaoğlu: Politik etki borsada o kadar büyük dalgalanmalara yol açıyor ki, bazen bunun teknik analizini yapmak anlamsız hale geliyor.

Güldağ: Kur seviyelerinin de...

Ağaoğlu: Yurt dışında da belirsizlik yaratan gelişmeler var ama Euro/dolar paritesi için analiz yapabiliyorum. İhracatçılarımıza, belki 1,2350'ler de görülebilir ama oraya kadar beklemeden, 1,20'li rakamlarda ellerindeki Euroları dolara karşı hedge etmelerini, o seviyeden elinizdeki Euro'yu bozdurup dolara geçin diye önerebiliyorum. Ama bu analizi TL için yapamıyorum. Bugün TL/dolar kurunun sağlıklı bir teknik analizi yapılamaz. Çünkü ne herhangi bir serbest piyasadan bahsetmek, ne de siyasetten bağımsız bir kur hareketi mümkün. Onun için hala 'TL faizi, borsayı yener' söyleyebildiğim tek şey. Bir de Türkiye'de devletin ve bankaların ihraç ettiği Eurobond'lar Amerikan tahvillerine göre önümüzdeki dönemde daha cazip olabilir.

Orta vade için 'karışık bir portföy' stratejisi...

Güldağ: Yatırım bankalarının yıl sonu altın fiyatı tahminleri yükseliyor. 4.000 dolar tahminleri de erkene çekilmeye başlandı.

Ağaoğlu: Yatırım bankalarına biraz atarlanıyorum. Çünkü sürekli tahmin değiştiriyorlar. Daha doğrusu bir tahminleri var mı bilmiyorum ama gerçekleşme ihtimali arttığı bir döneme yaklaştıklarında, tahmin değiştiriyorlar. Bunu da büyük ihtimalle opsiyon fiyatlamalarından rahatlıkla hesaplıyorlar.

Güldağ: 4.000 dolara gidebilir diyordun...

Ağaoğlu: Çok da tevazu göstermeyeyim. 3.550 ve 3.675 seviyelerini iki ara hedef olarak belirlemiştim. Ana hedef 4.000 dolardı. İkisi de geçildi. Büyük ihtimalle sonraki hedef olan 4.000 dolara gider.

Güldağ: Peki ne zaman?

Ağaoğlu: Bu biraz falcılık olur. Ama teknik analizime göre, en geç 4–5 ay içinde görülebilir. Yani 2025 içinde 4.000 dolar mümkün. Eğer piyasa agresif davranmazsa, önümüzdeki yıla kalabilir.

Güldağ: Sonrasında ne beklersin?

Ağaoğlu: Bu sene S&P 7.000 puanı, altın 4.000 doları görürse, önümüzdeki yıl bu iki alanda da majör düzeltmeler yaşanır.

Güldağ: Gümüş fiyatındaki beklentin?

Ağaoğlu: Altın fiyatlarının artması, doğal olarak gümüşü de yukarı çekecek. Gümüşteki hedefim 46–47.5 dolar. Şu andaki fi yatlardan bir miktar altın veya gümüş alınabilir. Borsadaki yatırım fonları üzerinden almak daha verimli olur.

Güldağ: Şöyle önümüzdeki dönem için orta vade düşünen risk iştahı açık bir yatırımcı için nasıl bir portföy olabilir?

Ağaoğlu: Portföyün yüzde 15–20’si altın ve gümüşten oluşabilir. Geri kalanı faiz ağırlıklı olabilir. Yurt dışı yatırımlarda, Amerikan teknoloji ve yapay zeka hisseleri zaten primlendi. Ama ilaç sektörü öne çıkıyor. Trump’ın ilaç fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme planı var. Henüz piyasaya yansımadı ama yakında etkileri görülebilir. Ayrıca tarımsal emtia fi yatları oldukça düşük. Küçük bir miktar da tarımsal emtia fonuna yatırılabilir. Karışık oldu ama risk iştahı yüksek ve piyasaları yakından izleyen biri için orta vadeli bir strateji bu.