Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: 'Tel maşa' önlemlerden fazlası gerek
Ekonomist Ali Ağaoğlu ve gazeteci Hakan Güldağ, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını ve olası sonuçlarını tartıştı. TCMB'nin enfl asyonla mücadelede tek başına kaldığını belirten Ali Ağaoğlu, Maliye ve kamudan destek gelmemesi halinde yüksek faiz politikasının uzun süre devam edeceğini söyledi. “Tel maşa önlemlerle bu iş olmaz” diyen Ağaoğlu, “Birilerinin TCMB’nin yanında defansa geçmesi lazım” dedi. Hakan Güldağ da sürecin uzamasının reel sektöre güç kaybettirdiğini ve ekonomi üzerinde daha yüksek maliyet oluşturacağını vurguladı.
