Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: Türkiye varlıkları kısa vadede cazip

Şans Sohbetleri'nde bu hafta, Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında piyasaların olası seyri ele alındı

Güldağ: Merkez Bankası'nın 150 beklenirken 100 baz puanlık indirim yapması ilk anda borsada bir satış getirdi ama görünen o ki, piyasalar 'temkinli' tavrı sevdi...

Ağaoğlu: TCMB, "Enflasyon ana eğilimi aralıkta geriledi, öncü veriler ocakta tüketici enflasyonu eşliğinde artıyor, ana eğilimdeki artış ise sınırlı" diyor. Yani, patinaj yapıyoruz. Başkan Fatih Karahan'ın yatırımcılara verdiği mesajlarla birlikte ele alırsak, 'önden indirimi gerektiren bir durum yok' dedi Merkez Bankası. Problem, para politikasından değil, dezenflasyon programının topyekün sahiplenilmemesinden kaynaklanıyor.

Güldağ: Bu arada, bütçeye bakınca, bazı olumluluklar var yürütülen program açısından. Bütçede dengeler oturmaya başladı. OVP'de 2025 için yüzde 3,1 olarak belirlenmişti hedef. Tahmini GSYH'ya göre bütçe açığı yüzde 2,9 oldu. Bu sene ise faiz dışı fazlanın daha da yüksek olması bekleniyor.

Ağaoğlu: Katılıyorum, iyileşme var. Ama işin algıyla ilgili boyutu da var. Geçen gün esnaf lokantasına gittik. Rosto vardı. Üst tarafı yanık değilse de yakın. Arkadaşım, "rostoya niyetlenmiştim ama yanmış bu" deyince lokantacıdan müthiş bir hamle geldi. Rosto dilimlerinin tek tek alt tarafını çevirdi ve cevabı yapıştırdı: "Yanık yok abi, tamamen algı meselesi..."

Güldağ: Algı eylemle güçlenir...

Ağaoğlu: Aynen. Şimdi siz her yerden tassarrufa, sıkı para politikasına yönelmişken, bu sene bizde yapılacak NATO zirvesi için ciddi bir mali yük getirecek VIP havalimanı yapıyorsanız, algı ne olur?

Güldağ: 12 Şubat'ta enflasyon raporu, 12 Mart'ta faiz kararı var. Bu yıl 1000 puan indirim gelir mi?

Ağaoğlu: Gelir. Kritik olan ilerleme hızı. Belli ki Merkez, temkinli adımı atarken, petrol tarafına da bakmış. Sorun var. Enflasyonda henüz hedeflere ulaşılamadı. Hane halkının beklentileri de pek aşağıya çekilemedi. Önceki başkan döneminde çok değerli bir yılı kaybettik. Bunların etkileriyle iş giderek uzuyor. Oysa ciddi bir başarıya ihtiyaç var. Faizleri hızlı indirip, tekrar yükseltme seçeneğimiz yok artık. Temkinli gidiş daha doğru. TCMB de öyle yapıyor.

Güldağ: Bu süreçte TCMB'nin iyi bir sınav verdiğini bir çok analist teslim ediyor. Nitekim, ilk tepkiden sonra, küçülen faiz indirim adımına rağmen Borsa İstanbul haftayı yükselişle kapadı. Fitch'in kredi notunu değiştirmemesine rağmen, sonraki adımın not artışı olabileceğine işaret edecek şekilde görünümü pozitife çevirmesi önemli. Tahvilde ve borsada yabancı yatırımcının payı da artıyor.

Ağaoğlu: Moody's de kredi notunu değiştirmedi ama piyasalara fazla bir etkisi olmayacaktır.

Güldağ: Türkiye'nin risk primi gerilemeye devam ediyor. Keza, orta ve uzun vadeli tahvil getirilerinde de gerileme var. Bu havayı bozacak, politik ya da jeopolitik bir gelişme olmazsa yatırımcılar gelişmeleri pozitif değerlendirmeye eğilimli görünüyor. Bu ortamda, tahvil, borsa, yatırım fonları, kısacası Türkiye varlıklarının cazibesi artacak. "Önden indirime gerek olmadığı için, Merkez de temkinli davrandı" dedin ya, temkinli bir davranış sayılır mı bilmem ama görünen o ki, yatırımcı 'iyi yönde gidiliyor' algısıyla 'önden satın almaya' devam edecek.

Gümüşte, bakırdaki gibi bir düzeltme olabilir

Güldağ: Geçen gün, petrol endüstrisinin büyük oyuncularından biriyle beraberdik. Bu yıla ilişkin tahminlerini sorduk. "Brent'in varili 60-70 dolar arasında seyreder" dediler. Hangisine daha yakınsınız deyince, "65-67 dolar ortalama olur" yanıtını aldım. Sen gel bu yıl için söylediğin "varil başına düşük 50'leri göreceğiz" fikrinden vazgeç...

Ağaoğlu: Ben yatırım bankası mıyım ki zırt-pırt tahmin değiştireyim...

Güldağ: Biliyorsun, 'iktisadın peygamberi' Keynes'in bir sözü var: "Koşullar değişirse ben de düşüncemi değiştiririm" diye...

Ağaoğlu: Çok doğru ama ben koşulların değiştiğini düşünmüyorum. Benim için kritik gelişme, Hürmüz Boğazı'nın kapanıp kapanmayacağı olacak. Kapanırsa, iki katına doğru sert bir hareket olabilir.

Güldağ: Geçenlerde Trump "İran yönüne doğru giden çok sayıda gemimiz var" diyordu.

Ağaoğlu: Evet. bizim enerji faturamızı da değiştirebilecek gelişmeler beklenebilir. Ancak Trump'ın gelecek planları için çok kritik öneme sahip 2026 ara seçimleri öncesinde bu riski alacağını sanmam. Aksine kasımda yapılacak seçimler öncesinde hamleleri petrol fiyatlarını aşağıya çekmek yönünde olacaktır.

Güldağ: Peki, bugünkü düzeyden hissedilir biçimde diyeyim, aşağıya çekilmiş petrol fiyatlarını ne zaman görürüz bu yıl?

Ağaoğlu: Amerikalı, bağımsızlık günü 4 Temmuz sonrası tatile çıkar. Otomobillerin yollarda olduğu "driving season" döneminde fiyatları düşürmesi lazım Trump'ın iyi puan alması için...

Güldağ: Altın 5000 dolara koşuyor, gümüş 100 doları aştı. Sen 90 artı diyordun, orayı geldi geçti. Çok sevdiğin yatırım bankaları bu yıl 200 doları görür diyor.

Ağaoğlu: Gümüş 103'ü de gördü. Altın da 5000'in sınırında. Gümüş 90 artı olur dediğimde, altın için de 5500 dolar tahmini yapmıştım. Gümüşte bir kurbağa sıçraması görebiliriz. Ama kalıcı olmayabilir. Çünkü 100 dolar psikolojik bir seviye ama teknik bir seviye değil. Bir süre sonra stop-loss'lar devreye girebilir. Çin de bazı önlemler aldı. Vadeli kontratlarla piyasadaki kaldıraç oranlarını düşürdü. Altın ve gümüşte ihracata sınırlamalar getirdi. Bunların etkisini de görüyoruz. Bakır da ciddi prim yapmıştı. Bir düzeltme geldi. Daha sağlıklı çalışıyor bakır fiyatlarındaki mekanizma. 6,05 paunda çıkmıştı. Çarparsan 13 bin doları geçti tonu. Şimdi 5,77'de. 5,50'lere de inebilir. Onun altına inme ihtimali düşük. Giderse başka şeyleri de tetikleyebilir.