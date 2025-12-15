Hakan Güldağ ve Ali Ağaoğlu değerlendirdi: 'Zayıflayan dolar' senaryosu fiyatlanıyor

Şans Sohbetleri'nde bu hafta Ağaoğlu ve Güldağ, Fed'in ve Merkez Bankası'nın faiz indirimleri sonrasında para piyasaları ve Euro/dolar paritesindeki beklentileri ele aldı.

Güldağ: Fed 25 baz puan indirdi ama ABD borsalarında teknoloji ve yapay zeka hisseleri dahil sert sayılacak bir satış dalgası geldi. Noel baba bu yıl yurtdışı borsalarına da uğramayacak galiba. Ama istersen Merkez'in 150 baz puanlık indirimi ile başlayalım...

Ağaoğlu: Açıklamalar çok tatmin edici değil. Bileşik olarak hâlâ yüzde 46,06’ya gelen bir faiz var, 52 günlük politika faizi hesabıyla. 2026'da beklenen enfl asyonu ister 16 deyin, ister 25 deyin; bileşik faiz yeterli bir düzeyi ifade ediyor.

Güldağ: Merkez Bankası’nın işi zor olmaya devam edecek. Uygun kredi bulamayan şirketler ve esnaf kesiminden eleştiriler yoğunlaşacaktır. Enflasyonun gelecek yıl 25'in altına düşmesi de kolay olmayacak. Reel faiz de yüksek kalmaya devam edecek.

Ağaoğlu: Seninle “Maliye tarafından destek gelmesi” kritik önemde diyoruz ama buna itirazlar geliyor. “Biz destek veriyoruz" deniyor. Fakat pazara giden Ali Ağaoğlu’nun, hane halkının kamunun da tasarruf ettiğine ikna edilmesi lazım. Bütçede, pozitife dönülemiyorsa bile daha düşük bir seviyede açık görmemiz lazım.

Güldağ: 10 aylık kamu harcamalarındaki artış yüzde 34. TÜFE 31. 20’lere indiğini görürsek...

Ağaoğlu: 25,49 yeniden değerleme oranının da hedeflenen enflasyona yakınlaştığını görürsek... Toplumsal ikna için kamu iradesinin tabelaya yansıması lazım.

Güldağ: 2026 tahminlerini haftaya bırakalım. Fed'in açıklamaları sonrası beklentilerin nedir?

Ağaoğlu: Görünen Kevin Hassett yeni Fed başkanlığına en yakın aday. Kesinleşmedi henüz. Fakat her halükarda, bir Trump daha doğrusu bir MAGA taraftarı Fed'in başına getirilecek. MAGA ekibinin ana politikası, Fed'in istihdam ve fiyat istikrarını koruma görevlerinin yanı sıra, uzun vadeli ılımlı bir faiz düzeyinin sağlanmasını da öne çıkarıyor. Şant Manukyan'ın raporundan öğrendim ben de... Bu son görev devreye girdiği andan itibaren, Fed'in piyasaya çok daha fazla dahil olduğu, kısa vadeli tahvil alımlarıyla ilgili adımların atıldığı bir dönemi işaret ediyor. Asıl önemlisi, doların zayıflayabileceği bir döneme girmemiz. Fed kararı sonrası piyasalarda "zayıf dolara gidiyoruz" görüşü hakim oldu. Etkilerini de şimdiden görüyoruz. Euro/dolar paritesi 1,1730'lara çıktı.

Güldağ: "Euro'nun öne çıktığı bir dönem olabilir" demiştik... Ne kadar sürer bu eğilim?

Ağaoğlu: 2026 boyunca devam eder ama fiyatlaması ilk altı ayda olur diye düşünüyorum. Euro’da 1,22–1,25 bandı görülebilir.

Güldağ: İhracatçı için önemli...

Ağaoğlu: Bizim için pozitif haber. Zayıflayan dolar hem dolar endeksini aşağı çekiyor —şu sıra DXY 98,5 civarında, hem bu süreci destekliyor. 94’e kadar inebilir. Esas hedef ise 90’lı rakamlar.

Güldağ: Teknik analizde var mı doların bu kadar zayıflayacağı?

Ağaoğlu: 90,70 seviyesi var. Zayıflayan bir dolar göreceğiz. Diğer para birimlerinin ister istemez değer kazandığı bir 2026 olacak. Ancak dolar endeksi 94 seviyesine geldiğinde ihracatçılarımızın mutlaka 'hedge' yapmaları lazım. Çünkü 2027 itibariyle dünya başka problemlerle uğraşacak. Özellikle ABD'deki 2026 ara seçimlerinin ardından. Onu ve durumu biraz daha farklı olan Türk Lirası'nı haftaya konuşalım.

Güldağ: Bir de ABD'nin son 'ulusal güvenlik stratejisi'ni ele alalım. Orada Avrupa'ya ilişkin, ismimizi pek anmasa da Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar var.

Gümüşte kısa vadede yükseliş sürer; 66 dolardan düzeltme ihtimali arttı

Güldağ: Gümüş rekorlara doymadı. Onsu 62 dolar. Ne oluyor, neden oluyor böyle?

Ağaoğlu: Benim 2026 ana temam ve 2027’ye sarkacak kısım şöyle özetlenebilir: Dünyada kamu borçluluğu çok tartışılacak ama Amerika’nınki daha çok tartışılacak. Savunma bütçesi 1 trilyon dolar, faiz ödemeleri 1,2 trilyon dolar 2026 bütçesinde. Dehşet rakamlar. Hele Trump ara seçimlerde kazanırsa… 2027 sonrası bambaşka bir dünya...

Güldağ: Ne kastediyorsun?

Ağaoğlu: Altın ve gümüşün farklı fiyatlandığı bir dünya. Ama aşağı değil, yukarı yönlü farklı fiyatlandığı bir dünya olacak. Çünkü o zaman dolar, Amerikan borçlanması, küresel borçluluk fazla tartışılacak. Çin’i çok daha fazla tartışacağız. “Bambaşka bir dünya” dediğim gerçekten öyle bir dünya. Trump’ın son iki yılı ilk iki yılına göre daha kritik olacak.

Güldağ: Riskler artacak anlamında mı?

Ağaoğlu: Daha doğrusu yeni riskler oluştu anlamında. Özellikle Amerika’nın borçluluğu ve para sistemine olan güven kaybı; hem kriptoları bugüne getirdi, hem altın–gümüş tarafında fiyatları yukarı çekti. Hareket devam da edecek.

Güldağ: Geçen hafta “90’lı dolarlar gümüş, 5500 dolar altın” demiştin...

Ağaoğlu: O uzun vade... Ama kısa vadede de yükseliş devam edecek gibi görünüyor. Fed’in kararı ve Hassett'in söylediklerinden sonra…Hatta paladyum ve platin de...

Güldağ: Hızlı yükseldi, düzeltme gelir mi?

Ağaoğlu: Gümüş tarafında, evet. Nereden gelecek? Gümüşte 66 dolar seviyesinden bir düzeltmenin gelme ihtimalinin arttığını görüyorum.

Güldağ: Peki ya petrol tarafında? Trump, Bessent ve Miran üçlüsünün, en önemli stratejilerinden biri şu: Dünyada özellikle tarifeler üzerinden hane halkına gelecek ekstra yükü dengelemenin, bunu telafi edebilmenin yolu; benzin fiyatının düşmesi. Bunun için petrol fiyatını aşağı iti yorlar. OPEC de kapasite artırdı; bu artış devam ediyor. Ama daha önemli bir bilgi var: Vadeli kontratlar üzerinden ana işi petrol olmayan fonların taşıdığı pozisyon, tarihte hiç olmadığı kadar petrolün düşeceği yönünde. Çok büyük miktarda pozisyon taşımaya başladılar. Petrolün düşeceği yönünde pozisyon alıyorlar. 2026 için tahminimi daha önce de paylaşmıştım: 40’lı dolarları bile göreceğiz.