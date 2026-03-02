Hakan Güldağ: Yenilik ve gelişme peşindeyiz

EKONOMİ gazetesini kurarken 'ekonomi.com' alan adının çok yüksek fiyatta olduğunu vurgulayarak, "Arkasında herhangi bir sermaye grubu bulunmayan, 'gazetecilerin gazetesi' düsturuyla yola çıkmış bir gazeteciler inisiyatifi için bu rakamları vermemiz mümkün değildi. EKONOMİ'nin sonuna bir "m" harfi ekleyerek 'ekonomim.com' yaptık. Daha da samimi oldu. ekonomim.com kısa sürede büyük başarı elde etti" dedi.

Bugün bir ilke tanıklık edildiğini belirten Güldağ, "Türkiye'de bir haber sitesi böyle bir toplantı düzenliyor. Ama tesadüf değil. Çünkü ekonomim.com, ekonomi haberciliğinde Türkiye'nin lider online haber sitesi. Tüm haber siteleri içerisinde de ilk 10'dayız. Dünyada da ilk 500 içindeyiz. Bazen, gazetemize 'ekonomim gazetesi' bile deniliyor. Bu biraz da zamanın dijitalleşen ruhunun bir yansıması" diye konuştu.

Zaman zaman EKONOMİ gazetesi, ekonomim.com ve NBE TV isimleri karışsa da, hepsinin bağımsız ve bağlantısız habercilik anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Güldağ, bu anlayışın hiç değişmediğini ifade etti. Güldağ, "Tabii ekonomim.com'un bu başarısında, gazetemizin, Anadolu'nun dört bir yanındaki 20'den fazla bölge temsilciliklerimizin de payı var. Yeni temsilciliklerimizi de açma arifesindeyiz. Tüm gücümüzle sahadayız. Görüyoruz, dinliyoruz ve eğip bükmeden Türkiye ekonomisini aktarıyoruz. Sıkıntıları da, beklenti ve çözüm önerilerini de... Sahada olmak bize avantajlar da getiriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok güzel startup'ları olduğunu belirten Güldağ, yapay zeka konusundaki vizyonlarını şu sözlerle özetledi: "Bizim haberlerimizi makineler yazmayacak. Ama işbirliği içinde, yakında yapay zekayı da kullanarak abonelerimize kişiselleştirilmiş bilgi sunacağız."