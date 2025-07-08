Hakan Kara: Çin’de düşen üretici fiyatları Türkiye’ye hem risk hem fırsat yaratıyor

Çin’de üretici fiyat endeksinin (ÜFE) iki yılı aşkın süredir gerilemesi, yalnızca küresel ekonomik dengeleri değil, Türkiye ekonomisini de çok yönlü etkilemeye başladı. Merkez Bankası’nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede Çin’deki arz fazlasına dikkat çekerek, bu gelişmenin Türkiye açısından hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı.

Çin, stok birikimi ve fiyat baskısıyla karşı karşıya

Çin ekonomisinde son iki yıldır üretici fiyatlarında (ÜFE) görülen sürekli düşüş, uzmanlara göre ağırlıklı olarak arz fazlası ve zayıflayan iç talebin bir sonucu. Sanayi üretimini yüksek seviyede tutan Çin, iç tüketimin yavaşlamasına rağmen üretime devam ettiği için stok birikimi ve fiyat baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Bu da Çin menşeli ürünlerin küresel piyasalarda daha düşük fiyatlarla satılmasına neden oluyor.

"Enflasyonla mücadele açısından olumlu bir etki yaratabilir”

Gelişmeleri değerlendiren Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, “Bu tabloyu ticaret savaşlarıyla birlikte ele aldığımızda, ihracatçılarımız için rekabet gücünü ve dış dengemizi olumsuz etkileyebilir; ancak enflasyonla mücadele açısından olumlu bir etki yaratabilir” açıklamasında bulundu.

Çin’in düşük fiyatlı ürünlerle küresel piyasalarda baskın hâle gelmesi, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi bir rekabet riski oluşturuyor. Özellikle tekstil, elektronik ve makine gibi alanlarda Çin menşeli ürünlerin fiyat kırması, Türk ihracatçısının pazarlarda tutunmasını zorlaştırıyor.