Hakan Kara, doları kontrol etmenin formülünü verdi

Akademisyen ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, döviz kuruna müdahale boyutunun giderek arttığını gösteren bir grafik yayımladı.

Hakan Kara paylaştığı grafikte, 2018’den bu yana döviz kurunu kontrol etmek için yapılan müdahalelerin boyutunun giderek arttığını gösterdi ve bunu düzeltmenin yolunu da şöyle ifade etti: "Bu tabloyu düzeltmenin yolu TL’ye güveni tesis etmektir. O da düşük ve istikrarlı enflasyonla mümkün"

TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Kara paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu grafik 2018’den sonra döviz kurunu kontrol etmek için yapılan müdahalelerin boyutunun giderek arttığını gösteriyor.

Bu tabloyu düzeltmenin yolu TL’ye güveni tesis etmektir. O da düşük ve istikrarlı enflasyonla mümkün."

