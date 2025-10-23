  1. Ekonomim
Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası faiz kararı tahminini açıkladı!

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin bugün yapacağı PPK toplantısı sonrasında açıklayacağı faiz kararına yönelik hem ne yapılması gerektiğini hem de ne yapılacağını tahmin ettiği bir paylaşımda bulundu.

Takip Et

TCMB’nin Ekim 2025 PPK toplantısından çıkacak faiz kararı bugün 14:00’te açıklanacak. Karar, piyasalarda merakla bekleniyor. Son aylarda enflasyonun seyrindeki değişimle faizde indirimlere ara verilip verilmeyeceği ve indirim oranlarının ne olması gerektiği hem tartışılıyor hem de yakından TCMB yönetiminin adımları yakından izleniyor.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, bugün açıklanacak faiz kararına yönelik tahminlerini paylaştı.

Dün karara yönelik anket düzenleyen Kara, ilk olarak anket sonuçlarını paylaştı.

Sonrasında da faiz kararına yönelik beklentilerini ve ne olacağı tahminini açıkladı:

“Sizce ne yapmalı diye çok soru gelmiş. Bence bugün merkez bankası faizi değiştirmemeli, kredi kartı büyümesine sınır getirmeli ve siyasi belirsizliklerin beklentileri olumsuz etkilediğini ifade etmeli. Muhtemelen bu dediklerimin hiçbirini yapmayacak ve faizi 150 bps indirecek.”

