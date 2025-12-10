Hakan Kara sanayi üretimindeki düşüşün nedenini açıkladı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sanayi üretim verilerini değerlendirdi.

TÜİK’in açıkladığı Ekim 2025 Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre, yıllık artış yüzde 2,2 olurken, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi temmuzdan bu yana, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi de şubattan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Son iki aydır aylık bazda gerileme görülen sanayi üretim verilerine Kara’nın yorumu ise grafikle oldu.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanayi üretimindeki zayıf performansı anlamak için ilk bakılması gereken grafik” derken, grafikte de imalat sanayinin GSYH payı ile ÜFE bazlı reel kur endeksinin seyrinin paralel olduğunu gösterdi.

Üretici fiyatları bazlı reel kurda değerlenme ile imalat sanayinin GSYH’de payı artarken, düşüşte de aynı seyrin etkili olduğu görünüyor.