Hakan Kara, "Sabır dilerim" dedi, döviz piyasası kontrollerine isyan etti!

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hakan Kara, yurt dışı merkezli sınav uygulamalarına ödeme yapılmasında görülen zorlukları tek tek sıraladı.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yurt dışına yapılacak sınav ödemesinde yapılacak Euro bazındaki ücret ödemesinin bankada yüksek masraf ve açıklama zorunluluklarıyla karşılaştığını, alternatif olarak da bankaya gidilmesinin de zaman ve enerji kaybına yol açtığını belirtti.

Tüm bu uygulamaların döviz piyasası kontrollerinden kaynaklanan zorluklar olduğunu söyleyen Kara, şu değerlendirmeyi yaptı:

Mevcut kur rejiminin yan etkileri bunlar

“Bir sınav ödemesi için yurt içi bir bankaya Euro transferi yapmam isteniyor. Banka uygulamasından euro alıp sonra transfer edince önce döviz alım-satım farkından kaybediyorsun. Sonra küçük bir döviz transferinden bile tonla aracı masrafı alınıyor. Ayrıca transferin nedenine dair açıklama vs yazmak zorunda kalıyorsun.

Sonuçta bir döviz bürosuna gidip eEuro alarak bankaya elden vermek daha makul görünüyor. O da ciddi zaman kaybı. Bu devirde ne büyük verimsizlik. Mevcut tuhaf kur rejiminin yan etkileri bunlar. Döviz piyasası sığ kalsın isteniyor.

Beklenti ve güveni düzeltecek kurumsal düzenlemeler yapmak yerine, doğru para-maliye politikası zamanında uygulamak yerine, döviz piyasasını kontrol ederek bir dolu verimsizlik uğruna enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz.

Kolaylıklar ve sabır dilerim.”