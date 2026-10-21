Hakan Kara tabloyu paylaştı: Eşel mobil olmasaydı akaryakıta ne kadar zam gelecekti?

Küresel gerilimler ve Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatlarının akaryakıta yansıması ve eşel mobil sisteminin fiyat artışlarını sınırlamadaki rolü gündeme geldi. Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın paylaştığı veriler, son altı ayda benzin ve motorindeki fiyat artışlarını ve sistemin uygulanmadığı durumda ortaya çıkabilecek zam oranlarını gözler önüne serdi.

Akaryakıtta 6 ayda motorine yüzde 56,1, benzine yüzde 39 zam

Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, akaryakıt fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan TCMB verilerinden hazırlanan grafiği sosyal medya hesabından paylaştı. Verilere göre Mart-Eylül 2026 döneminde motorin fiyatları yüzde 56,1, benzin fiyatları ise yüzde 39 arttı. Eşel mobil sisteminin uygulanmadığı durumda ise fiyat artışlarının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı görüldü.Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara, akaryakıt fiyatlarındaki değişimi ortaya koyan TCMB verilerinden hazırlanan grafiği sosyal medya hesabından paylaştı. Verilere göre Mart-Eylül 2026 döneminde motorin fiyatları yüzde 56,1, benzin fiyatları ise yüzde 39 arttı. Eşel mobil sisteminin uygulanmadığı durumda ise fiyat artışlarının çok daha yüksek seviyelere ulaşacağı görüldü.

Eşel mobil olmasaydı motorine yüzde 74,8, benzine yüzde 57 zam gelecekti

Aynı grafikte yer alan diğer veriler ise akaryakıttaki fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla devreye alınan eşel mobil sistemi uygulanmamış olsaydı artışın çok daha ağır olacağını ortaya koydu.

Yılın aynı döneminde eşel mobil uygulanmasaydı, motorindeki zam oranı yüzde 74,8'e, benzindeki artış ise yüzde 57'ye ulaşacaktı.

Eşel mobil uygulaması bütçeyi vurdu

TBMM'ye sunulan bütçe verilerine göre, Orta Doğu'daki savaş riski ve artan petrol fiyatları sebebiyle Mart 2026'da başlatılan eşel mobil uygulaması, kamu maliyesinde önemli bir vergi kaybına yol açtı. 2026 yılında petrol ve doğal gazdan 662,1 milyar lira ÖTV geliri hedeflenirken, uygulanan vergi sübvansiyonları nedeniyle gerçekleşmenin 321,2 milyar lirada kalması bekleniyor.

Devletin Eşel Mobil Sistemi ile vazgeçtiği ÖTV tutarı 205,8 milyar lira olurken, ÖTV üzerindeki yüzde 20'lik KDV etkisi de eklendiğinde toplam vergi feragatı 247 milyar lirayı buldu. Böylece petrol ve doğal gazdan elde edilen ÖTV gelirleri 2026'da bir önceki yıla göre yüzde 39 oranında azaldı.

Uluslararası piyasalarda normalleşme sağlanması halinde, 2027 yılında petrol ve doğal gazdan alınan ÖTV gelirlerinin yüzde 171 artışla 870,6 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor.

Fiyatlar 80 liranın altına düştü

Brent petrol fiyatının 104 dolara düşmesi, yurt içinde benzin fiyatlarına indirim olarak yansıdı. 20 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olan düzenlemeyle benzinin litre fiyatı 4,30 TL ucuzladı. İndirim sonrası İstanbul’da benzin fiyatları 80 TL’nin altına inerken Ankara ve İzmir’de 80 TL seviyesine geriledi. Motorin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yapılmadı.