Hakan Kara'dan asgari ücret açıklaması: Yüzde 30'un üstünde artış OVP hedefleri geçersiz kılar

Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki faiz kararı öncesi Prof. Dr. Hakan Kara'dan bir değerlendirme geldi.

Asgari ücrete zam ne kadar olur?

Kasım enflasyonu verilerinin sürpriz yapmış olmasına ve gıda fiyatlarında TÜİK ile TÜRK-İŞ arasında farklılık oluşmasına ilişkin konuşan Prof. Kara "Gıda fiyatları önemli. Her yıl asgari ücret belirlenirken gıda sepetlerine bakılıyor. Bu sene TÜRK-İŞ'ten ziyade TÜİK'e yakın asgari ücret artışı yapılabilir. Ücret zammında ekonomi yönetimi enflasyon ve rekabetçiliği düşünüyor." dedi.

"Yüzde 30'un üstünde artış olursa OVP hedefleri geçerliliğini yitirir"

Kara,"Asgari ücret artışı yüzde 30 üstü olursa sene başlamadan OVP hedefleri geçerliliğini yitirir.Ücret artışı yüzde 25'in altına giderse sosyal problem ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 11 Aralık'taki Para Politikası Kurulu toplantısına da değinen Prof. Kara "Faiz indirimi konusunda eski bir merkez bankacı olarak hep ihtiyatlı taraftayım.TCMB aralıkta 150 BP'den ziyade 100 BP indirim yapabilir. TCMB toplantı günü asgari ücreti bilmiyor olacak, temkinli adım atılmalı. Şu an enflasyonda kırılma noktasındayız. TCMB 3 ay aylık enflasyon eğiliminin yüzde 1,50 altına düşmeden adım atmamalı. En etkili duruş bu olur." ifadelerini kullandı.

CDS'ler neden düşüyor?

Siyasi belirsizliğin azalmasının ve enflasyonun iyi gelmesinin CDS'i etkilediğini belirten Prof. Dr. Hakan Kara, "Yurt içinde CDS düşüşü küresel etkenlerden geliyor. Kredi notu enflasyonla mücadelede başarılı olunmasına bağlı. 2026 yılının ilk yarısında kredi notu artışı beklemiyorum." şeklinde konuştu.