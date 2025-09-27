Hakan Kara'dan dikkat çeken asgari ücret hesaplaması: Yıl sonu geleceği noktayı açıkladı

Prof. Dr. Hakan Kara'nın dikkat çeken asgari ücret hesabına göre yıl sonundaki büyük ölçüde eriyerek çalışan kesimin hayatını daha da zorlaşatıracak.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretle çalışanların maaşları açlık sınırı oranlarına göre kıyasladı.

Hakan Kara'nın hesabına göre şu an da açlık sınırının altında olan asgari ücret yıl sonuna kadar giderek eriyecek.

Şu an açlık sınırı 27 bin 111 lira

2025 Eylül rakamlarına göre şu an 4 kişilik bir ailyenin sadece gıda harcamaları aylık 27 bin 111 lira tutuyor. Diğer temel ihtiyaçlar eklendiğinde ise 4 kişilik bir ailenin geçenmesi için 88 bin 310 lira gerekiyor.

Asgari ücret açlık sınırının yüzde 36 oranında gerisini düşecek

Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücretin güncel alım gücünün ciddi şekilde azaldığını vurguladı ve kötü haberi verdi. Kara yaptığı hesaplama ile 2025 yılı sonunda asgari ücret, açlık sınırının yüzde 36 altında kalacak. Bu durum, geçim sıkıntısı çeken milyonlarca asgari ücretlinin hayatını iyice zorlaştıracak.