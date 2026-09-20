Hakan Kara'dan fon krizi sonrası faiz mesajı: Olasılık arttı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yaşanan fon krizinin ekonomik yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kara, fon krizine ilişkin yorum yapmasını talep eden çok sayıda kişi olduğunu belirterek, “Bana göre fon piyasası profesyonelleri konuya çok daha hakim. Herkesin yerini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda otorite gibi konuşmayı kendi adıma doğru bulmuyorum” dedi.

Bir makroekonomist olarak olayın iktisadi yansımalarına dair ilk görüşlerini paylaşabileceğini ifade eden Kara, “Bu olay, varlık ve likidite etkisi üzerinden ekonomik faaliyeti ve büyümeyi daha da yavaşlatacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kara, enflasyonist baskıların bir miktar azalacağını belirterek, “Ekim toplantısında merkez bankasının faiz indirim olasılığının arttığını söyleyebiliriz” dedi.

Normal şartlar altında bu tarz bir negatif şokun 150-200 baz puan faiz indirimi getirebileceğini belirten Kara, “Fakat dövize kayma riski ve rezerv kaybetme kaygısı nedeniyle merkez bankası 100 baz puanı tercih edecektir” ifadelerini kullandı.