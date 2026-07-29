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Hakan Kara'dan kritik Fed kararı yorumu! Bundan sonraki toplantılarda Fed faiz artırır mı?

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başekonomisti Hakan Kara, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit tutma kararını değerlendirirken üç Fed üyesinin faiz artırımı yönünde oy verdiğine dikkat çekti. Hakan Kara, bu durumun 10 yıl sonra ilk kez görüldüğünü vurgulayarak, benzer bir tablonun ardından Fed'in iki toplantı sonra faiz artırdığını hatırlattı.

Haber Merkezi
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Hakan Kara'dan kritik Fed kararı yorumu! Bundan sonraki toplantılarda Fed faiz artırır mı?
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Ünlü ekonomist Hakan Kara,  piyasaların merakla beklediği Fed'in politika faizini sabit bırakma kararının ardından sosyal medya üzerinden kritik bir değerlendirmede bulundu.

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 Hakan Kara, Fed'in politika faizini değiştirmediği kararını alınırken üç Fed başkanının bu kararı desteklememesinin ve faiz artırımı yönünde oy vermesinin önemli olduğuna değindi.

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 Bu durumun uzun yıllardır görülmediğini vurgulayan Hakan Kara, "Fed faizi değiştirmedi fakat üyelerden üçü karara katılmayıp faiz artırımı istedi. En son 10 yıl önce üç üyenin benzer şekilde faiz artırımı talep ettiğini görmüştük. İki toplantı sonra da Fed faiz artırmıştı." dedi.

 