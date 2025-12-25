Hakan Kara’dan maaş zamlarına dikkat çeken yorum: Bir taraf doğru söylemiyor
Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete yapılan 2026 zammı sonrası çalışanların da işverenlerin de durumdan şikayetçi olması üzerine değerlendirmede bulundu. Sosyal medya paylaşımında Kara, “Bir taraf doğru söylemiyordur” yorumunu yaptı.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, asgari ücret zammına yapılan yorumları değerlendirdi.
Kara, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, “Bir ekonomide ücret artışı ne çalışanı ne de işvereni memnun ediyorsa, ortada ya ciddi bir gelir/kaynak dağılımı sorunu vardır ve/veya verimlilik düşüktür. Ya da bir taraf doğru söylemiyordur” dedi.
Bir ekonomide ücret artışı ne çalışanı ne de işvereni memnun ediyorsa, ortada ya ciddi bir gelir/kaynak dağılımı sorunu vardır ve/veya verimlilik düşüktür. Ya da bir taraf doğru söylemiyordur.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 25, 2025