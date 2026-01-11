“Hakediş sorunu yerinde dönüşümü durma noktasına getirdi”

Yaşanan mağduriyetin şehrin ticari sürdürülebilirliğinin önünü tıkadığını belirten Başkan Sadıkoğlu, “Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma mücadelesi verdiğimiz bu günlerde Odamız üyelerinin bizlere ilettiği sorunlar artmaktadır. Özellikle yerinde dönüşüm projeleri yapan müteahhitlik firmalarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hakedişlerinin 2025’in ilk iki çeyreğinde bir haftada yatırılmasına rağmen Kasım ayından bu yana hiçbir ödeme yapılmaması büyük mağduriyetler oluşturmaktadır. Bu durum projelerin fiilen durmasına, inşaatların aksamasına ve vatandaş açısından da ciddi ekonomik yükler doğmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı birçok müteahhitlik firması iflas edip batmış durumda. 250 alt sektörü ayakta tutan inşaat sektöründe yaşanan bu sorun, ayrıca şehrin ticari sürdürülebilirliğinin de önünü tıkamaktadır” dedi.

Hak edilen destek tutarlarının zamanında ödenmemesinin yerinde dönüşüm sürecini zora soktuğunu vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, “Depremzede vatandaşımız evini tamamlayamazken, üyelerimizin de hem ticareti hem de itibarı zarar görüyor” ifadelerine yer verdi.