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Hakmar ve Tatbak, 2 bin tedarikçiye ödeme yapmaya başladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Hakmar ve Tatbak, 2 bin tedarikçiye ödeme yapmaya başladı
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TMSF'den yapılan açıklamada, TMSF'nin mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından atanan yönetim kurulunun, mahkeme kararı ile şirketlerin banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını sağladığı belirtildi.

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak'ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandığı ifade edilen açıklamada, yeni yöneticilerin, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ve herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeksizin mal tedarikine ve ödemelere başlandığını ifade ettiği aktarıldı.

Açıklamada, toplam 907 şubesi, yaklaşık 7 bin 700 çalışanı ve 2 bin tedarikçisi bulunan 3 şirketin faaliyetlerinin, TMSF'nin oluşturduğu yeni yönetim kurulu eliyle sürdürüldüğü belirtilerek, TMSF'nin kayyumluk yaptığı şirketleri operasyonel açıdan istikrara kavuşturup piyasaya güven tesis ettiği kaydedildi.

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