HAK’tan ithalatçı firmalara ‘tarih’ uyarısı

Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli sayısında yayımlanan kanun değişikliği sonucu, ithal edilenler de dahil iç piyasaya arz edilecek ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen tüm kuruluşların bir yıllık geçiş sürecinin ardından Kurum tarafından akredite edilmesi zorunluluk haline getirildi.

Tüketicilerin erişimine sunulacak ürün ve hizmetlerin "helal" olarak belgelendirilmesi gönüllülük esasına dayalı şekilde devam edecek ancak kanunla bu belgeleri verecek kuruluşların, uluslararası standartlar seviyesinde faaliyet gösterdiklerinin doğrulanması için Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) tarafından denetlenip akredite edilmesi gerekiyor.

Tüketici yanıltılmayacak

Düzenlemeyle tüketicilerin market raflarında eriştikleri ürünlerin üzerinde gördükleri "helal" etiketlerinin, yetkin, tarafsız ve denetlenmiş kuruluşlarca düzenlenmesi ve tüketicilerin bu ürünlerle ilgili yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

HAK, 2022 yılı boyunca uygunluk değerlendirme kuruluşları, üniversiteler, yetkili kamu kuruluşları ve ayrıca reel sektörün önde gelen imalatçı, ihracatçı ve ithalatçı firmalarıyla bir araya gelerek kanunu anlattı. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği gibi sektörün öde sivil toplum kuruluşlarıyla temas kuruldu. Özel sektöre, kanun değişikliğinin amacı, yürürlük detayları ve gelecek dönemdeki yansımalarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Özel sektöre hatırlatma

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği 4 Haziran yaklaşırken akreditasyon zorunluluğunun uygulamada doğuracağı sonuçlara ilişkin HAK tarafından ilgili paydaşlara yönelik bilgilendirmeye hız verildi. Bu kapsamda son olarak TOBB, TİM, DEİK, MÜSİAD gibi reel sektörün önde gelen kuruluşlarına hatırlatma yapıldı. Bu amaçla sivil toplum kuruluşlarına gönderilen yazıda, kanunun yürürlüğe giriş tarihine kadar atılması gereken adımlara işaret edildi.

Yapılan hatırlatmaya göre, özellikle ithal edilerek Türkiye'de dolaşıma sokulacak ürünlere yönelik bir helal sertifikası düzenlenmişse bunların HAK'ın akredite ettiği güvenilir kuruluşlardan temin edilmesi önem taşıyor. Aksi takdirde bu ürünleri ithal edecek işletmeler, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hüküm ve ilkelerine göre idari para cezasına tabi olabilecek.

Yazıda, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağı, söz konusu belgelerin kanunun yürürlüğe gireceği tarih olan 4 Haziran itibarıyla HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından alınmış olması gerektiği belirtildi.

İllerde seminerler düzenleniyor

Öte yandan, HAK, TOBB ile işbirliği içinde oda ve borsaların ev sahipliğinde kanuna ve helal belgelendirmeye ilişkin bilgilendirme seminerleri de düzenliyor. Bu kapsamda, Bursa, Çanakkale ve Balıkesir'de seminerler gerçekleştirilirken şubat ayında da İstanbul, Tekirdağ ve Kayseri'de benzer etkinlikler yapılacak. Bu seminerler, diğer illerde de devam edecek.