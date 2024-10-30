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Hal Yasası’nda değişiklik yolda! Gıdadaki kritik sorunlar için 3 bakanlık düğmeye bastı

Hal Yasası yeniden düzenlenecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile gıdadaki kritik problemler üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bolat “Üretimin planlı olmamasını, kayıt dışılığı, üreticilerin örgütlenememesini ve hallerin fiziki altyapılarının yetersiz olmasını temel sorun alanları olarak tespit ettik” dedi.

Haber Merkezi
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Hal Yasası’nda değişiklik yolda! Gıdadaki kritik sorunlar için 3 bakanlık düğmeye bastı
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Gıdada kritik sorunlar için 3 bakanlık harekete geçti. Hal mevzuatında değişiklik geliyor. Gıdada fahiş fiyat ve arz güvenliğine ilişkin denetimler sürerken, Hal Yasası’nda ortaya çıkan değişiklik ihtiyacına ilişkin düğmeye basıldı. Konuya ilişkin Türkiye Gazetesi’ne konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temelde 4 problem tespit ettiklerini ve 3 bakanlığın konuyla ilgili çalışma yaptığını duyurdu.

Gıdada kritik 4 problem tespit edildi

Bakan Bolat “Hal Kanunu değişikliğine ilişkin yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilgili bakanlıklar, belediyeler ve sektör temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirdik. Yapılan istişareler sonucunda ‘üretimin planlı olmamasını, sektördeki kayıt dışılığı, üreticilerin yeterince örgütlü olmamasını ve toptancı hallerinin fiziki altyapılarının yetersiz olmasını’ temel sorun alanları olarak tespit ettik” dedi.

Hal Yasası için düğmeye basıldı

Hal düzenlemesi üzerine çalışma başlattıklarını duyuran Bolat, “Bu kapsamda planlı üretim konusunda Tarım ve Orman Bakanlığımızın, kayıt dışılık konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hâlihazırda çalışmaları devam ediyor. Bakanlığımızca da sektörden gelen talepler ve uygulamadan kaynaklanan ihtiyaçlar da dikkate alınarak hal mevzuatında değişiklik çalışmaları yürütülmekte” diye konuştu.

Daha önceki düzenleme ile alım satım makası daraltılmıştı

Hal Kanunu’nun, 2012’de yürürlüğe konulduğunu hatırlatan Bakan Bolat, söz konusu Kanun ile sebze ve meyvelerin, üretici fiyatları ile tüketici fiyatları arasındaki makasın azaltılması amacıyla önemli düzenlemeler getirildiğini kaydetti. Bolat, “Bu kapsamda, üreticilerden alınan komisyon oranı yüzde 8 ile sınırlandırılmış, hal içindeki rüsum oranları yüzde 4’ten yüzde 1’e indirilmiş, perakendecilerin üreticilerden doğrudan ürün temin etmesi sağlanarak aracısız satış yapılması mümkün kılınmış, üretici örgütleri hal rüsumundan muaf tutulmuş, hallerdeki iş yerlerinin yüzde 20’si üretici örgütlerine ayrılmış, üretici örgütlerinin hal dışında satış yapabilmeleri imkânı getirilmiş, yalnızca üreticilerin satış yapabileceği üretici pazarlarının kurulması ve semt pazarlarındaki satış yerlerinin yüzde 20’sinin üreticilere ayrılması sağlanmıştı” diye konuştu.

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