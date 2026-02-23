Halı planı yargıya takıldı rotasını hizmete kaydırdı

İMAM GÜNEŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) yaklaşan başkanlık seçimleri kulisleri hareketlendirdi. Şu ana kadar TİM başkanlığı için adaylığını açıklayan tek isim mevcut başkan Mustafa Gültepe. Ancak 2018– 2022 döneminde TİM Başkanlığı yapan İsmail Gülle etrafında da yeniden bir hareketlilik söz konusu.

Gülle’nin ikinci dönem için aday olma hazırlığını sürdürdüğü kulislerde konuşulurken, daha önce halı sektörü üzerinden kurguladığı planın hukuki engelle karşılaştığı netleşti. Gülle, 2025 yılının Ocak ayında Güneydoğu Anadolu merkezli Otto Tekstil’e yüzde 1 hisseyle ortak olmuş ve imza yetkisi almıştı. Ancak Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile bir şirketi temsil edebilmek için gerekli imza yetkisi süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarılması süreci zora sokmuştu. Gülle’ye yakın çevreler, düzenlemenin geriye dönük uygulanamayacağı tezine dayanarak iptal davası açıldığını ifade etmişti. Ancak mahkemenin bu başvuruyu reddettiği öğrenildi. Böylece halı sektörü üzerinden yürütülen adaylık planı fiilen kapanmış oldu.

Yeni adres Hizmet İhracatçıları Birliği

Kulislerde konuşulanlara göre Gülle, yeni stratejisini Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üzerinden kurguluyor. Bu kapsamda Gülle Turizm Otelcilik şirketiyle hizmet ihracatçıları tarafında yönetim kurulunda yer alarak TİM Başkanlığı için gerekli zemini oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor. Hizmet ihracatında mevzuat yapısı mal ihracatından farklı işliyor.

Mal ihracatçı birliklerinde yönetim kurulu üyeliği için son iki takvim yılında minimum 2 milyon dolarlık ihracat şartı aranırken, hizmet ihracatında bu sınır 1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Hizmet sektörü ihracat verileri ise mal ihracatından farklı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanıyor. Kulislerde Gülle’nin hizmet ihracatının 1 milyon dolar seviyesinde olduğu konuşuluyor. Ancak son iki takvim yılına ilişkin resmi veriler henüz açıklanmadığı için adaylık şartlarının netleşmesi bu verilerin ilanına bağlı olacak.

HİB’te de seçim süreci belirsizliğini koruyor. Başkanlık makamını temsil eden Türk Hava Yolları’nın görev süresi doldu. Ancak farklı şirketlere de sahip olan şirketin belirleyeceği bir isim de olabilir. Şu ana kadar herhangi bir isim resmi olarak adaylığını açıklamadı. Bu durumda Gülle’nin hangi isimlerle yola çıkabileceği de merak konusu oluşturuyor.

Gülle’nin seçim senaryosu nasıl şekillenecek?

Mevzuat gereği TİM Başkanlığı için aday olabilmek adına ilgili ihracatçı birliğinin yönetim kurulunda yer almak ve sektör kurulu sürecinden geçmek gerekiyor. Gülle’nin Hizmet İhracatçıları Birliği üzerinden yönetim kademesinde yer alması halinde, TİM Başkanlığı için gerekli adaylık zincirini bu kanal üzerinden tamamlaması mümkün olacak. Ancak tüm gözler, Merkez Bankası’nın açıklayacağı hizmet ihracatı verilerine çevrilmiş durumda. Rakamların 1 milyon dolar eşiğini karşılayıp karşılamayacağı, Gülle’nin adaylık sürecinin en kritik belirleyicisi olacak.

TİM’de seçim takvimi yaklaşırken, kulislerde hesaplar ve senaryolar da netleşmeye başladı. Seçim süreci ilerledikçe tablo daha da belirginleşecek.