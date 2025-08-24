Halı saha ücretlerine zam geldi

Halı sahada futbol oynayanları üzecek haber geldi. Türkiye genelinde halı saha işletmeleri, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yeniden düzenledi.

Şu anda saatlik 2800 TL olan halı saha ücretleri, 1 Eylül 2025'ten itibaren 3500 TL'ye yükselecek. Böylece yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış yaşanmış olacak.

Halı saha işletmecileri, son dönemde elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, saha aydınlatmalarından ısıtma sistemlerine kadar birçok kalemi doğrudan etkiliyor.

İşletmeler, oyuncuların mağdur olmaması için fiyat artışını uzun süredir ertelediklerini ancak artık maliyetleri karşılamanın imkânsız hale geldiğini ifade ediyor.