  3. Halı saha ücretlerine zam geldi
Halı saha ücretlerine zam geldi

Elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarındaki artışı gerekçe gösteren halı saha işletmecileri zam yaptı. Saatlik 2800 lira olan halı saha ücretleri 1 Eylül itibarıyla 3500 lira olacak.

Halı sahada futbol oynayanları üzecek haber geldi. Türkiye genelinde halı saha işletmeleri, artan maliyetler nedeniyle fiyatlarını yeniden düzenledi.

Şu anda saatlik 2800 TL olan halı saha ücretleri, 1 Eylül 2025'ten itibaren 3500 TL'ye yükselecek. Böylece yaklaşık yüzde 25 oranında bir artış yaşanmış olacak.

Halı saha işletmecileri, son dönemde elektrik, bakım, personel giderleri ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Halı saha ücretlerine zam geldi - Resim : 1

Özellikle enerji fiyatlarındaki yükseliş, saha aydınlatmalarından ısıtma sistemlerine kadar birçok kalemi doğrudan etkiliyor.

İşletmeler, oyuncuların mağdur olmaması için fiyat artışını uzun süredir ertelediklerini ancak artık maliyetleri karşılamanın imkânsız hale geldiğini ifade ediyor.

