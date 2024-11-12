Haliç Tersanesi'ndeki bina kiraya çıkıyor! İhale bedeli belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en eski tersanesi olan Haliç Tersanesi'ndeki bir binayı, restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verecek. Haliç manzaralı 3 katlı binanın kiralama ihalesi 27 Kasım’da yapılacak, 7 milyon 223 bin TL muhammen bedel ile aylık kira bedeli 200 bin TL olacak.
Haliç Tersanesi, 569 yıllık tarihiyle, dünyanın en uzun süredir faaliyet gösteren en eski tersanesi unvanını taşıyor. Tersanenin mülkiyetini elinde bulunduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tersane içerisindeki bir binayı restoran ve kafe olarak kullanılmak üzere kiraya verme kararı aldı.
3 katlı, Haliç manzaralı
Patronlar Dünyasının haberine göre Kiralama ihalesi 27 Kasım günü, saat 10.00’da yapılacak. Haliç manzaralı binanın taban alanı 385, asmakatı 162, açık alanı ise 80 metrekare büyüklüğünde.
3 yıllığına kiralanacak
Gayrimenkulün geçici teminat bedeli 216 bin 691 TL olarak açıklandı. 3 yıllık muhammen bedel ise KDV hariç 7 milyon 223 bin 40 TL. Fiyat artmazsa bu da KDV hariç aylık 200 bin TL’ye denk geliyor.