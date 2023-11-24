Halk oylaması başladı: TİSK kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ödüllendiriyor

Mehmet KAYA / ANKARA

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından, TİSK Mikrocerrahi Vakfı desteğiyle yürütülen, firma, sivil toplum örgütü, kamu kurumları, eğitim kurum ve kuruluşlarının kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ödüllendirildiği Ortak Yarınlar Programında halk oylaması aşaması başladı. Bu yıl ödüllerin teması “Cumhuriyet’in 100. Yılında Çalışma Hayatı” olarak belirlendi. Toplumsal katkı amaçlı geliştirilen projelere ve yürütücü kuruluşlara https://www.ortakyarinlar.com/ adresinden 28 Kasım günü sonuna kadar oy verilebilecek. 7 ayrı kategoride 200 projenin başvurduğu 2023 yılında, jüri 43 projeyi halk oylamasına sunmak için seçti.

TİSK çeşitli programlar altında 2012 yılından bu yana yürütülen projelerini ödüllendirme ve bu yönde çalışmaları özendirmeye yönelik ödüller veriyor. 2014 yılında gelenekselleştirilen ödüller, 2020 yılından itibaren “Ortak Yarınlar Ödül Programı” adı altında yürütülüyor.

TİSK’ten yapılan açıklamada, sosyal sorumluluk alanında geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla ödüllerin verildiği vurgulandı. Türkiye’ye değer katan projelerin ödüllendirilmesinin hedeflendiği kaydedilen açıklamada, “TİSK olarak, ülkemizde kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirilen iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını çok değerli buluyoruz. Bu yıl bizim için ayrı bir önem taşıyor. Programımızın ana temasını Cumhuriyetimizin 100.Yılında Çalışma Hayatı olarak belirledik. Cumhuriyetimizin asırlık kazanımları ile ülkemizin yarınlarını tüm kurum ve kuruluşlar Birlikte Mümkün kılmayı hedefliyoruz” denildi.

Finalist projeler, Birlikte Mümkün, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Dijitalleşme, Yeşil Dönüşüm, İşimizin Yarını, Afet Sonrası Dayanışma ve İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü kategorilerinde verilecek. Kazanan projelere ödülleri 1 Aralık günü törenle verilecek.

Çanakkale’de 100. Yıl Ormanı kuruluyor

TİSK’ten yapılan açıklamada, Ortak Yarınlar ödül programı kapsamında, yılın temasına da uygun bir girişim yapılarak, kurumların fidan bağışı yapması sağlandı. Fidanlar, Tohum-Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği işbirliği ile TİSK tarafından yürütülen “Yeşile Ortak Ol” kampanyası kapsamında Çanakkale’de “Cumhuriyet’in 100.yılında Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı” için dikildiği bildirildi.

Ortak Yarınlar Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri 2022’de 40 finalist projenin online halk oylamasına 30 bin kişi katılmıştı. Oylama sonucunda aralarında Abdi İbrahim, AÇEV, Anadolu Isuzu, Denizli Sanayi Odası, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eskişehir Sanayi Odası, Koç Holding, Siemens, Türk Eğitim Derneği ve Türkiye Açık Kaynak Platformu’nda olduğu 24 proje ödüle layık görülmüştü. Geçen yıl yine fidan bağışı girişimi de yapılmış ve 10 bine yakın dikilmişti.