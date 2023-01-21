Halka arz fırtınası Ankara havasıyla sürüyor

Barış ERKAYA

Borsa İstanbul’da sert düzeltmeler, dalgalı seansların ardından sular endeks bazında şimdilik durulmuş görünüyor. Niye endeks bazında diyoruz? Çünkü Perşembe günü bile BİST-100 endeksi artıda kapatmış olmasına rağmen endekse dahil hisse senetlerinin sadece yarısı artıda kapanmıştı. Yani genele yayılan ve düzeltme sırasındaki kayıplarını kapatabilmiş bir borsadan bahsetmek mümkün değil.

Yükseliş hala genele yayılmadı

Hele ki mesele BİST-100 dışındaki hisse senetlerine geldiğinde zirveden bugüne, kayıplar halen yüzde 30’ların üzerinde. Bu ne demek? Artık seçici alımlar başladı demek. Bilanço beklentileri artık öne çıkıyor. Beklentisi yüksek hisselerde daha güçlü alımlar, daha zayıf beklentisi olan hisselerde ise hacimsiz seyir başladı demek.

Yeni hisselerin şovu

Fakat konu borsanın yenileri olduğunda süren bir şov var. Yani yeni halka arzlarda baş döndüren bir yükseliş sürüyor. Hatta bu hisse senetleri borsanın çok sert düştüğü, gün içinde yukarı, aşağı, tekrar yukarı yüzde 15’lere varan dalgalanmalar yaşandığı günlerde bile istifini hiç bozmadan tavan çekmeye devam etti. Oncosem ve SDT Uzay ve Savunma hisse senetleri ardarda 13 seans tavan gördü. Şimdi son halka arz olan Astor Enerji de bu kervana katıldı. Son halka arzların ortak özelliği ise Ankara şirketleri olması. Yani Ankara merkezli hisseler halka arz piyasasında şu sıralar endeksin seyriyle pek de ilgilenmeden şov yapıyor. Bir de tabii bu Ankara şirketlerinin yanında 7 seanstır tavan çeken Söke Değirmencilik var.

En çok kazandıran halka arzlar hangileri?

Peki son 6 ay içerisinde halka arzlar nasıl bir seyir izledi. Bazı hisseler son geldikleri fiyat itibariyle hayal kırıklığı yaratırken, bazıları ise akıl almaz yükselişler sergiledi. Burada son 6 ayın lideri Hidropar. Hidropar, 18 Ağustos’ta 12.10 TL ilk işlem fiyatıyla Borsa İstanbul’a “merhaba” dedikten sonra Cuma günü saat 11:00 itibariyle 65.05 TL’lik fiyatıyla halka arzda hisse alan yatırımcısına yüzde 438’lik bir getiri sağladı. Fakat bundan daha ötesi Hidropar’ın ilk halka arzından itibaren bu getirisini Kasım ayında yüzde 883’lere kadar ulaştırmış olması. Sonrasında gelen satışlara rağmen yüzde 438’lik getirisiyle Hidropar halen zirvedeki yerini koruyor.



Hidropar’ı 16 Kasım’dan bu yana yüzde 297 getiriyle Alfa Solar Enerji izledi. Oncosem 13 işlem gününde yüzde 212 getiriyle şimdiden üçüncülüğe, yine aynı sürede SDT Uzay Savunma yüzde 209 getiriyle dördüncülüğe yerleşti. Elbette arada yaşanan daha fazla yükselişler olsa da ilk halka arza katılan ve o günden bu yana hisse senedini elinde tutan yatırımcılar açısından en büyük hayal kırıklığı EYG Gayrimenkul’de oldu. Onu Ahlatçı Doğalgaz, Sanica Isı ve Platform Turizm izledi.

HALKA ARZ SARHOŞLUĞUNA DİKKAT!

Elbette bu getiri farklılıklarında piyasaların halka arz sırasındaki trendinin de etkisi var. Fakat en azından borsanın iki yıldan uzun süren sert yükseliş trendinde yaşadığı en sert düzeltmelerden birini gerçekleştirdiği Ocak ayı düzeltmesinde performansını aynı şekilde devam ettiren son halka arzları da gözden uzak tutmamakta fayda var. Burada dikkat edilmesi gerekenler konusunda uzmanların görüşü, halka arzda her hisse senedinin sonsuza kadar tavan çekmeyeceğinin bilinmesi yönünde. Ayrıca 2021 sonu ve 2022 başlarında neredeyse halka arz edilen hisse senetlerinin birçoğunun hayal kırıklığı yarattığı dönemlerin de yaşandığını unutmamak gerekiyor. Borsa İstanbul’da bu türden dönemlerin bundan sonra da yaşanabileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle de her halka arza şirketi incelemeden, gözü kapalı bir şekilde katılmanın doğru olmadığı uyarısında bulunuyorlar.