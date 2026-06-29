Halka arz gelirinin üçte biri patronlara gitti

ŞEBNEM TURHAN

Orta Doğu’yu karıştıran savaşın hisse senedi piyasalarına etkisi bu yıl hızlı başlayan halka arzları yavaşlattı ancak Sermaye Piyasası Kurulu ateşkes süreciyle birlikte tarihinde ilk kez 5 halka arza birden tek bültende onay verdi. SPK verilerine göre 17 şirket halka arzını gerçekleştirdi, önümüzdeki günlerde 5 şirket daha bu yola girecek. Bu yılki 22 halka arzın sadece 2 tanesinde ortak satışı gerçekleşmezken elde edilen 39.2 milyar liralık halka arz gelirinin de üçte biri patronların cebine girdi. Toplam halka arzlar 880.7 milyon dolar büyüklüğe ulaşırken patronların geliri de 228.7 milyon doları buldu.

Bu hafta talep toplama çok yoğun

SPK, verilerine göre 142 şirket halka arz için onay sırası bekliyor. Bu şirketler arasında en eski başvuru Ekim 2023 tarihliyken en yeni başvuru ise geçen hafta gerçekleştirildi. SPK geçen haftaki bülteninde büyüklüğü 12.2 milyar lirayı bulan 5 şirketin halka arzına onay verdi. Bu şirketler önümüzdeki günlerde talep toplamaya başlayacak. Yeni onay alan Orzax, 29-30 Haziran – 1 Temmuz tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz fiyatı 69 TL olan halka arzın büyüklüğü 3.62 milyar lira. Bu halka arzda ortak satış tutarı 21 bin ve ortakların kazancı 1.45 miyar lira. Henüz talep toplama tarihi açıklanmayan Ekim Turizm’de toplam halka arz büyüklüğü 4.9 milyar lira ortakların kazancı 907.8 milyon lira olacak.

Soho Giyim’de ortak satışı yok

30 Haziran-1 Temmuz arası talep toplayacak olan Soho Giyim sermaye artırımı yoluyla halka arz olacak, bu şirkette ortak satışı yok. 1-3 Temmuz’da talep toplayacak olan İsvea Seramik’te ortak satışından kazanç 146.3 milyon lira toplam halka arz geliri ise 1.4 milyar lira. 1-2 Temmuz’da talep toplayacak Golda Gıda’da ortak satışı 345 milyon lira ve toplam halka arz büyüklüğü 805 milyon lira. Bu son 5 halka arzdan sadece birinde ortak satışı yok ve önümüzdeki günlerde bu 5 şirketin ortakları halka arzlarından 2.84 milyar lira gelir elde edecek.

Ortak satışında gelir lideri Ağaoğlu Avrasya GYO

Bu yılın başından bu yana tamamlanan 17 halka arzın da sadece 1 tanesi Akhan Un’da ortak satışı yok, sermaye artırım yoluyla halka arz gerçekleştirildi. Diğer 16 şirketin halka arzından ortaklar 7.6 milyar lira gelir elde ettiler. Halka arzdan pay satışıyla en çok gelir elde eden ortaklar Ağaoğlu Avrasya GYO 1.48 milyar lira ile öne çıkarken onu haftaya talep toplayacak olan Orzax'ın ortakları takip etti. Netcad Yazılım'ın ortakları halka arzda pay satışından 1.28 milyar lira ile bu yılın en çok kazanan üçüncü ortaklar olmayı başardı. Yine yeni halka arz onayı alanlardan Ekim Turizm ortakları gelirde dördüncü sırada bulunurken onu 540 milyon lira gelirle Ekinciler Demir Çelik takip etti. Metropal ortakları 504 milyon lira, Gentaş Kimya ortakları 449.3 milyon lira, Ata Turizm ortakları 448 milyon lira, Z GYO ortakları 412.7 milyon lira, Meysu Gıda ortakları 412.5 milon lira, Luxera GYO ortakları 361.5 milyon lira, Savur GYO ortakları 316.7 milyon lira, Formül Plastik Ortakları 302.4 milyon lira, Best Brands ortakları 240.7 milyon lira, Beta Enerji ortakları 230 milyon lira, Üçay Mühendislik ortakları 180 milyon lira kazandı şirketlerinin halka arzı sırasında.

22 halka arzdan elde edilecek gelir 40 milyara yaklaştı

SPK verilerinden yapılan hesaplamaya göre 22 halka arzdan elde edilecek toplam gelir 39 milyar 254 milyon 591 milyon lira seviyesinde. Dolar olarak ise 880 milyon 732 bini buluyor. Bu halka arz gelirlerinin 10 milyar 440 milyon 534 bin lirası şirket kasasına değil ortakların hesabına gidecek. Böylece toplam 22 halka arzdan sadece 2'sinde ortak satışı olmadı ve 20 halka arzın patronu halka arz gelirinin üçte birini kendilerine aktarmış oldular.