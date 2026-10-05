Halka arz için SPK'dan sonuç bekleyen şirketler: Zirvede hangi dev var?

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Türkiye'de halka arz sürecine dahil olmak isteyen şirketlerin başvuruları gündemdeki yerini koruyor. Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre başvurusunu yapan ve sonuç bekleyen şirketler arasında Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşları da bulunuyor.

Listede İSO 500 sıralamasında yer alan 12 şirketin yanı sıra İSO İkinci 500 listesinde bulunan 11 şirket bulunuyor.

İSO İkinci 500 listesindeki şirketler

Halka arz başvurusunun sonucunu bekleyen İSO İkinci 500 şirketleri arasında farklı sektörlerden kuruluşlar öne çıkıyor. Elektrikli teçhizat imalatında faaliyet gösteren Elin Elektrik İnşaat Müşavirlik Proje Taahhüt Tic. ve San. A.Ş., 2,36 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle İSO İkinci 500'de 468'inci sırada bulunuyor. Şirketin halka arz başvurusu 23 Eylül 2024'te yapıldı.

Efor Gübre Madencilik Sanayi Ticaret A.Ş. ise 2,64 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle listede 409'uncu sırada yer alıyor. Şirketin başvuru tarihi 26 Mart 2025.

Tellioğlu Yem Gıda Entegre Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2,72 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle 396'ncı sırada bulunurken, halka arz başvurusunu 30 Aralık 2025'te gerçekleştirdi.

Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş. 3,38 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle 251'inci, Reçber Kablo A.Ş. ise 3,64 milyar TL ile 212'nci sırada yer alıyor. Bu şirketlerin başvuruları sırasıyla 15 Mayıs 2026 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde yapıldı.

İkinci 500'de listenin zirvesinde Sapro var

İSO İkinci 500 kapsamında halka arz sonucunu bekleyen şirketler arasında en yüksek üretimden satış gelirine sahip kuruluş Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu.

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı alanında faaliyet gösteren Sapro, 5 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle İSO İkinci 500'de 26'ncı sırada bulunuyor. Şirketin halka arz başvurusu 8 Ağustos 2025 tarihinde yapıldı.

Listenin diğer bölümünde Özlem Tarım Ürünleri 3,83 milyar TL, Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık 3,98 milyar TL, Temaş Gıda 4,41 milyar TL, Özseç Beton Madencilik İnşaat 4,44 milyar TL ve Panda Alüminyum 4,47 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle yer alıyor.

İSO 500'den 12 şirket sırada

Halka arz sonucunu bekleyen şirketler arasında İSO 500 listesinde bulunan kuruluşlar da dikkat çekiyor.

Vaden Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6,43 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle İSO 500'de 426'ncı sırada yer alıyor. Şirketin halka arz başvuru tarihi 14 Nisan 2025.

Beyoğlu Çikolata Sanayi Ticaret A.Ş. 6,88 milyar TL, Beşler Makarna Un İrmik Gıda San. ve Tic. A.Ş. 7,01 milyar TL, Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ise 7,16 milyar TL üretimden satış geliri açıkladı.

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. 7,89 milyar TL, Schmid Pekintaş Güneş Enerji Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. 7,99 milyar TL, As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. A.Ş. 9,28 milyar TL ve Hastavuk Gıda Tarım ve Hayvancılık A.Ş. 9,93 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle listede bulunuyor.

Geliri 10 milyar TL'yi aşan şirketler

Halka arz başvurusu sonuçlanmayı bekleyen şirketler arasında üretimden satış geliri 10 milyar TL'nin üzerinde olan kuruluşlar da yer alıyor.

Tarım Kredi Süt Ürünleri A.Ş., 11,37 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle İSO 500'de 239'uncu sırada bulunuyor. Şirketin halka arz başvurusu 8 Mayıs 2026'da yapıldı.

Noksel Çelik Boru Sanayi A.Ş. ise 11,57 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle 232'nci sırada yer alıyor. Şirketin başvuru tarihi 6 Kasım 2025.

CMS Jant ve Makina Sanayii A.Ş., 16,06 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle İSO 500'de 165'inci sırada bulunuyor. Şirketin halka arz başvurusu 15 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi.

Listenin en büyüğü Namet Gıda

Halka arz başvurusunun sonucunu bekleyen şirketler arasında en yüksek üretimden satış gelirine sahip kuruluş Namet Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. oldu. Gıda ürünlerinin imalatı alanında faaliyet gösteren Namet Gıda, 31,58 milyar TL'lik üretimden satış geliriyle İSO 500 sıralamasında 67'nci sırada yer alıyor. Şirketin halka arz başvurusu 25 Şubat 2025 tarihinde yapıldı.