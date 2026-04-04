Halka arz öncesi SpaceX’in değeri 2 trilyon dolara yükseldi

Değerleme halka arz öncesi zirve yaptıBloomberg tarafından paylaşılan son verilere göre, Elon Musk’ın kurucusu olduğu SpaceX’in piyasa değeri önemli bir artış gösterdi. Daha önce 1,8 trilyon dolar seviyesinde öngörülen değerleme, halka arz öncesinde 2 trilyon dolara ulaştı.

Şirketin Şubat ayında xAI ile gerçekleştirdiği birleşme sonrası ulaştığı 1,25 trilyon dolarlık piyasa değeri de bu yükselişle birlikte geride kaldı. Konuya ilişkin şirket yetkililerinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD’nin en değerli şirketleri arasına girdi

Yeni değerleme ile birlikte SpaceX, Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft ve Amazon’un ardından Amerika Birleşik Devletleri’nin en değerli altıncı şirketi konumuna yükseldi.

Bu gelişmeyle birlikte şirket, Tesla ve Meta Platforms gibi büyük teknoloji firmalarını geride bırakarak küresel finans piyasalarındaki konumunu daha da güçlendirdi.