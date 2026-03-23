Halka arz şirketleri savaşı umursamadı

ŞEBNEM TURHAN

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları Borsa İstanbul’da şirketlerin performansını da olumsuz etkiledi. Savaşın sürdüğü mart ayı boyunca neredeyse şirketlerin yarısı kayıp yaşadı ancak bu yılın halka arz şirketleri ayakta kalmayı başardı. Bu yıl halka arz olan on dört şirketin sadece dördü savaş döneminde düşerken özellikle bu ay işlem görmeye başlayan dört şirketin tavan serisi etkilenmedi.

Borsa İstanbul’un iştahlı ve güçlü başladığı iki bin yirmi altı yılında halka arzlar da gaza bastı. Yılın ilk iki ayında Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alarak halka arzını tamamlayan ve borsada işlem görmeye başlayan on dört şirket bulunuyor. Bu şirketlerin halka arz büyüklüğü on sekiz virgül elli dört milyar lirayı, dolar cinsi ise otuz iki virgül sekiz milyon doları aştı. Halka arzlara talebin de oldukça güçlü gerçekleştiği bu yılki halka arzlara savaşın başladığı mart ayında ise Sermaye Piyasası Kurulu ara verdi. Sermaye Piyasası Kurulu mart ayı bültenlerinde yeni halka arzlara izin vermese de şubat sonu onay alan ve savaş döneminde talep toplayan şirketler halka arzlarını halka arz ettikleri paylara göre daha yüksek taleple tamamlamayı başardı. Bu yıl halka arz edilen on dört şirketin sadece bir tanesi halka arz fiyatının altında kalırken tamamı halka arz fiyatının üzerinde işlem görmeye devam ediyor.

Martta işlem gören yükseldi

Şubatta onay alan halka arzlardan Gentaş Kimya savaşın ilk haftasında altı Mart’ta borsada işlem görmeye başladı. Halka arz fiyatı on bir lira olan Gentaş Kimya’nın on dokuz Mart kapanışta hisse fiyatı on üç virgül elli altı lira. Borsaya girdiği ilk beş işlem gününü tavan tavan serisiyle geçiren Gentaş Kimya savaş döneminde yüzde yirmi üç virgül yirmi yedi yükseliş yaşadı. Yine altı Mart’ta borsada işlem görmeye başlayan Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın ise tavan tavan serisi henüz bitmedi. Dokuz işlem gününde tavan yapan şirketin hisse fiyatı dokuz virgül doksan üç liraya yükseldi, bu üç virgül altmış dört lira olan halka arz fiyatının yüzde yüz elli sekiz daha üzerinde işlem gördüğünü ortaya koyuyor. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise on Mart’ta yani savaşın ikinci haftasında borsada işlem görmeye başladı. Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın da talep toplaması ise savaşın ilk haftasındaydı. On iki virgül sıfır beş liradan halka arz olunan şirketin hisseleri on dokuz Mart kapanışta yirmi beş virgül on altı liraya yükseldi ve savaş boyunca yüzde yüz sekiz virgül sekiz yükseldi. Son olarak on bir Mart’ta borsa serüveni başlayan Metropal Kurumsal hisseleri seksen liradan halka arz oldu, on dokuz Mart kapanışta yüz yirmi sekiz virgül beş liradan kapandı. Bu savaş boyunca yüzde altmış virgül altmış üç yükselişe işaret ediyor.

Ocak ve şubat aylarında borsaya giren diğer on dört hisseden Arf Bio Enerji hisseleri savaş döneminde yüzde sıfır virgül otuz iki, Meysu hisseleri yüzde altı virgül yetmiş yedi, Netcad Yazılım hisseleri yüzde altmış beş virgül yetmiş yedi, Empa Enerji hisseleri yüzde yetmiş üç virgül elli beş, Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisseleri yüzde yedi virgül seksen iki, Akhan Un hisseleri yüzde üç virgül seksen beş yükselmeyi başardı. Formül Plastik hisseleri yüzde sıfır virgül otuz bir, Üçay Mühendislik yüzde dört virgül kırk iki, Ata Turizm hisseleri yüzde yirmi altı virgül yetmiş bir, Best Brands Grup Enerji hisseleri ise yüzde on iki virgül elli dört kayıp yaşadı.

Halka arz endeksi yüzde sekiz virgül on altı yükseldi

Halka arz şirketlerinin performansı halka arz endeksine de olumlu yansıdı. Savaşın devam ettiği mart boyunca halka arz endeksi yüzde sekiz virgül on altı yükseliş yaşadı ve bu dönemde en çok yükselen endeksler arasında beşinci sırada yer aldı. Bu dönemde en çok yükselen endeks yüzde on bir virgül sekiz ile aracı kurumlar endeksi olurken, onu yüzde on virgül iki ile bilişim, yüzde dokuz virgül sıfır beş ile sigorta, yüzde sekiz virgül altmış altı ile kimya endeksi izledi. Bu dönemin en çok kaybedeni ise yabancı yatırımcıların tercih ettiği bankacılık endeksi oldu. Likit bankacılık endeksi yüzde on sekiz virgül otuz bir, bankacılık endeksi ise yüzde on yedi virgül yetmiş iki kayıp yaşadı. Altın fiyatlarındaki düşüş madencilik endeksinde yüzde on yedi virgül yetmiş bir düşüş yaratırken metal ana endeksi yüzde on bir virgül otuz altı, holdingler endeksi yüzde dokuz virgül elli üç, iletişim endeksi ise yüzde dokuz virgül sıfır üç düştü.

Tedbir ve önlemler devam ediyor

Türkiye piyasaları bir buçuk günlük bayram tatili sonrası bugün işleme açılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve Borsa İstanbul’un borsada açığa satış yasağı, kredili işlemlerde öz kaynak oranı esnetilmesi ile emir işlem oranındaki düşürülmesi önlemleri bu hafta da geçerli olacak. Sermaye Piyasası Kurulu’nun son yaptığı açıklamada tedbir ve uygulamalara yirmi yedi Mart seans sonuna kadar devam edilmesi öngörüldü. Türkiye piyasaları kapalı iken petrol fiyatları yeniden yönünü yukarı çevirdi. Uzmanların yaptığı değerlendirmeye göre Brent petrolün geçen haftaki kazancı yüzde dokuza ulaştı ve varil fiyatı yüz on iki doların üzerinde sabitlendi. Geçen kısa haftayı yüzde sıfır virgül otuz beş düşüşle kapatan Borsa İstanbul BİST100 endeksinin yine dalgalı bir seyir izlemesi bekleniyor.