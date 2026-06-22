Halka arzda Mayıs coşkusu

BARIŞ SEDEF

Halka arz başvurusu bulunan firma sayısı ise 149. SPK verilerine göre sadece 2026’da 29 firma halka arz başvurusunda bulunurken bunun 17’si Mayıs ayında gerçekleşti bu da 2026’da yapılan toplam halka arzın %58’i demek. EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulunan uzmanlar bu dönemde ABD-İran müzakerelerinin piyasalarda olumlu yönde karşılandığını ve buna bağlı olarak halka arz başvurularında mayıs ayının yoğun geçtiğini söyledi. İran ve ABD arasında sağlanacak kalıcı bir anlaşmasının halka arz başvurularına da olumlu yönde yansıyabileceğinin altını çizen ekonomistler, halka arz edilen şirket sayısının yılsonunda 2025’i geride bırakacağını söyledi.

Halka arzlarda 2025’e 1 kala

Geçtiğimiz yıl borsada 18 şirket halka arz edildi. Bu yılki tabloya bakıldığında halka arzlar sene başında coşkulu bir şekilde başlarken, İsrail/ ABD ile İran savaşının etkisiyle yavaşladı. 2026’nın ilk beş aylık dönemine bakıldığında ise 16 firma halka arz edildi. Beta Enerji’nin talep toplama sürecinin sona ermesi ve borsada işlem görmeye başlamasıyla bu sayı 17’ye yükselecek. Meysu Gıda, Formül Plastik, Z GYO, Üçay Mühendislik, Netcad Yazılım, Akhan Un Fabrikası, Best Brands Grup, Empa Elektronik, Ata Turizm, Enpara Bank, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Gentaş Kimya, Luxera GYO, MetropoCard, Savur Gayrimenkul, Empa Elektronik bu yıl halka arz olan firmalar olarak öne çıkıyor.

İlk beş ayda getiri %128

Halka arz endeksinin performansı incelendiğinde ise endeks ilk beş aylık dönemde yatırımcısına yaklaşık %128, yıllık bazda ise yaklaşık %213 getiri sağladı. Savaş dönemi de dahil olmak üzere son 3 ayda %52 değer kazanan halka arz endeksinde işlem gören hisselerin neredeyse tamamı ilk halka arzlarından itibaren yatırımcısının yüzünü güldürdü. Bu yılki yatırım araçlarındaki sert dalgalanmalara rağmen halka arz endeksindeki hisseler daha dirençli performans gösterdi.