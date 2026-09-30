Halka arzlar incelemeye alındı!

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Sermaye piyasalarında son yılların en kapsamlı soruşturmalarından biri haline gelen fon soruşturmasında incelemeler genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada fon yöneticileri, aracı kurumlar, şirketler, yatırımcı hesapları ve yurt dışı para hareketlerinin ardından, fonların yoğunlaştığı şirketlerin halka arz süreçleri ve hisselerinde yaşanan olağan dışı fiyat hareketleri de önemli başlıklardan biri haline geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın daha önce SPK'ya gönderdiği müzekkerede bazı hisselerde yaklaşık 100 kata ulaşan fiyat hareketleri, fonların söz konusu hisselerde yoğunlaşması ve bazı yatırımcıların önce kendi hesaplarından aldıkları hisseleri daha sonra fonlara sattıkları yönündeki iddialar hakkında inceleme yapılması istediği kamuoyuna yansımıştı.

Fon sepetindeki hisselerde olağanüstü yükselişler

Fon krizinden önce de bazı hisselerdeki sıra dışı yükselişler piyasada dikkat çekiyordu.

ekonomim.com'un yaptığı araştırmaya göre, son bir yıllık dönemde Gündoğdu Gıda yüzde 3 bin 909, Hedef Holding yüzde 3 bin 480, Odine Solutions yüzde 2 bin 99, Katılımevim yüzde bin 599, Özata Denizcilik yüzde bin 424, Işıklar Enerji yüzde bin 119 ve Bigen Enerji yüzde bin 61 yükselmişti.

Söz konusu yedi hissenin ortak özelliklerinden biri, çeşitli yatırım fonlarının portföylerinde bulunmalarıydı. Soruşturmanın başlamasının ardından fonların portföy yapıları daha yakından incelenmeye başladı.

Özata halka arzdan bu yana yüzde 4 binin üzerinde yükseldi

Dikkat çeken örneklerden biri Özata Denizcilik oldu. Şirket Ağustos 2024'te 105 TL fiyatla halka arz edildi. Eylül 2026 itibarıyla hisse, halka arz sonrası ilk işlem seviyelerine göre yüzde 4 binin üzerinde nominal yükseliş kaydetmiş durumda.

Kamuya açık fon portföyü verilerinde Özata Denizcilik'in Tera Portföy tarafından yönetilen birden fazla fonda bulunduğu görülüyor. Ağustos ayında Tera fonlarının Özata'nın fiili dolaşımdaki hisselerindeki payının yaklaşık yüzde 96'ya kadar çıktığı da kamuoyuna yansıdı.

Soruşturma kapsamında SPK, Özata Denizcilik pay piyasasındaki işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Destek Finans Faktoring'de halka arz sonrası dikkat çeken tablo

Fonların yoğunlaştığı hisseler arasında Destek Finans Faktoring de bulunuyor. Şirket Ocak 2025'te 46,98 TL fiyatla halka arz edildi. Halka arzın büyüklüğü yaklaşık 3,9 milyar TL olurken, halka arz konsorsiyumunun liderliğini Tera Yatırım yaptı.

KAP verilerine göre Tera Portföy Birinci Serbest Fon, şirket sermayesinde yüzde 8'i aşan paya kadar çıktı. Tera Yatırım'ın da şirkette yüzde 10,5 payı bulunuyor.

Fon krizinin ardından hissede sert taban serileri yaşanmasına rağmen Destek Finans Faktoring, eylül sonundaki seviyeleri itibarıyla halka arz fiyatının yaklaşık yüzde 2 bin 150 üzerinde bulunuyor.

Başsavcılığın incelemelerinde Destek Finans Faktoring de öne çıkan şirketlerden biri oldu.

Gündoğdu'da Pusula fonlarının payı yüzde 38'i aştı

Bir başka dikkat çekici örnek Gündoğdu Gıda oldu. KAP kayıtlarına ilişkin incelemelere göre Pusula Portföy tarafından yönetilen fonların Gündoğdu Gıda'daki toplam payı bir dönem şirket sermayesinin yüzde 38,7'sine kadar çıktı.

Gündoğdu Gıda hissesi temmuz sonu itibarıyla bir yılda yaklaşık 40 katına çıkmıştı.

Fon krizinin patlak vermesinin ardından hissede sert düşüşler yaşansa da 29 Eylül itibarıyla hisse 2025 yılı başındaki seviyesinin halen yüzde 432 üzerinde bulunuyordu.

Katılımevim de soruşturmanın odağındaki hisselerden

Katılımevim de soruşturma kapsamında adı geçen hisseler arasında yer aldı. Şirket Haziran 2023'te 13,43 TL fiyatla halka arz edilmişti. Temmuz 2026'ya gelindiğinde Katılımevim'in son bir yıllık getirisi yüzde 1.599'a ulaşmıştı.

SPK'nın Katılımevim paylarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin piyasa dolandırıcılığı tespitlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık soruşturmasının yalnızca şirketlerin fiyat hareketlerini değil, bu hisseleri taşıyan fonlarla yatırımcı hesapları arasındaki işlemleri de kapsam dahiline aldı.

Eski SPK Başkanı ifadeye çağrıldı

Soruşturmada en dikkat çekici gelişmelerden biri ise eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün ifadeye çağrılması oldu.

Gönül'ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere çağrıldı.

Gönül, 2022-2026 yılları arasında SPK Başkanlığı görevini yürütmüş, Mayıs 2026'da ise Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına atanmıştı.

Gönül'e yöneltilen somut suçlamaların neler olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başsavcılık para trafiğini geriye doğru inceliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Başsavcılık, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi için MASAK'a müzekkere gönderdi.

İncelemenin kapsamına yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketleri de dahil edildi. 2024'ten itibaren yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferleri ile hesaplara giren ve çıkan paraların araştırılması istendi.

Başsavcılık ayrıca 7 yatırım şirketine bağlı fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı alım-satım işlemlerinin ortaya çıkarılması için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan kayıtları istedi.

Özellikle Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026'da fonlardan çıkan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin incelenmesi talep edildi.

Soruşturma, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

455 bin 758 yatırımcı, 131 fon

SPK, 17 Eylül'de 7 portföy yönetim şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre tasfiyeye konu fonlarda 455 bin 758 tekil yatırımcı bulunuyor.

Tasfiye kapsamındaki fonlar Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerine ait. SPK daha sonra fonların portföy yapısı ve piyasa koşullarını dikkate alarak tasfiye için öngörülen azami üç aylık süreyi altı aya çıkardı.

Dosyada tutuklu sayısı 56'ya yükseldi

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 56'ya yükseldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı verilere göre soruşturma kapsamında bir aşamada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı.

SPK'nın daha sonraki değerlendirmeleri doğrultusunda 45 şirket ve 19 fon üzerindeki malvarlığı tedbirleri kaldırıldı. Başsavcılık, gerçek kişiler ile para hareketleri ve malvarlığı değerleri üzerindeki incelemelerin ise sürdüğünü bildirdi.

Gürlek: Para kime giderse gitsin izini süreceğiz

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın herhangi bir kişi veya şirketle sınırlı tutulmayacağı mesajını vermişti. Gürlek, “Para hangi hesaba aktarılmış, malvarlığı hangi şirketin veya kişinin üzerine geçirilmiş olursa olsun izini sonuna kadar süreceğiz” açıklamasını yaptı.

Gürlek daha önce de “Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap soracağız” diyerek soruşturmanın kapsamına ilişkin kararlılık mesajı vermişti.

Bakanlık, soruşturmada önceliğin vatandaşların haklarının korunması, suçtan elde edildiği değerlendirilen kazançların izinin sürülmesi ve mümkün olan durumlarda yatırımcı mağduriyetlerinin giderilmesi olduğunu belirtiyor.

Şimşek: Piyasa bozucu işlemlere karışanlara hukuki süreç devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de soruşturmanın piyasa bozucu işlemlere karışan kişi ve kuruluşlara odaklandığını vurgulamıştı. Şimşek, “Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır” açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini kaydeden Şimşek, gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması amacıyla likidite başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alınmaya devam edeceğini belirtti.

Soruşturmanın kritik ayağı: Hisseler nasıl yükseldi?

Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında yanıtı aranan en önemli sorulardan biri, bazı fonların yoğunlaştığı hisselerdeki olağanüstü fiyat artışlarının nasıl gerçekleştiği olacak.

Başsavcılık soruşturmasında fonlarda toplanan paraların belirli hisselerin fiyatlarını yükseltmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığı, fonlar ile şirketler ve belirli yatırımcılar arasında koordineli işlemler bulunup bulunmadığı ve bu işlemler sonucunda oluşan kazançların nereye aktarıldığı araştırılıyor.

Özellikle halka arzdan kısa süre sonra fon portföylerine giren, fonların yüksek paylara ulaştığı ve ardından fiyatları katlanan şirketler, incelemenin en dikkat çekici başlıklarından birini oluşturuyor.

Soruşturmanın eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün ifadeye çağrılmasıyla düzenleyici kurumun önceki dönemindeki işlemlere kadar uzanması ise, fonların yanı sıra olağan dışı fiyat hareketleri görülen hisselerdeki halka arz, gözetim ve denetim süreçlerinin de önümüzdeki dönemde soruşturmanın önemli başlıklarından biri olabileceğine işaret ediyor.