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Halka arzlardaki son tablo akıllara Şeref Oğuz'un uyarısını getirdi

Borsa İstanbul’da bu yıl rekor sayıda halk arz gerçekleşti, yatırımcı sayısında ise 5 milyon artış yaşandı. Uzmanlar bu artışı halka arzlara bağlarken, aralık ayında halka açılan bazı şirketler ise kayıp verdi. Bu durum akıllara Ekonomi Gazetesi yazarı Şeref Oğuz’un uyarı niteliğindeki sözlerini akıllara getirdi.

Haber Merkezi
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Halka arzlardaki son tablo akıllara Şeref Oğuz'un uyarısını getirdi
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Bu yıl içerisinde borsaya açılan şirketlerin hisselerindeki hızlı yükselişler, yeni yatırımcıların da dikkatini çekti. Para kazanmak için pek çok kişi borsaya girdi. 2023’te 5 milyon yeni yatırımcı Borsa İstanbul'da yatırım yaparken, toplam yatırımcı sayısı ise 8,5 milyonu geride bıraktı. Fakat aralık ayı halka arzlar açısından olumlu sonuç vermiş değil.

İlk işlem gününde zarar

Ekonomim’in haberine göre; Borsa İstanbul’da Çates Elektrik, Sur Tatil Evleri GYO ve Mega Metal halka arz fiyatının altına düştü. Öte yandan, bu yıl ilk kez bir halka arz açılışta değer kaybetti. Avrupakent GYO hisse senetleri, ilk işlem gününde sert gerileyerek, açılışta yüzde 8,35 düştü.

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Borsayı tanımayan bazı tecrübesiz yatırımcılar umduğunu bulamazken, bu durum akıllara Ekonomim Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un Eylül ayında gazeteci Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında yaptığı mizah dozu yüksek uyarıyı getirdi.

'Halk da sana açılıyor olabilir'

Ekonomim yazarı Oğuz, Z Kuşağı’nın da borsaya girdiğini anımsatarak, “Hoş geldiler. Ancak burası oyun alanı değil, yatırım arenası. Hisse senedi almıyorsun, şirket ortağı oluyorsun. Halka açılayım derken, halk da sana açılıyor olabilir” ifadelerini kullanmıştı.

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