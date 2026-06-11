Halkbank: ABD Mahkemesi'nin onayı ile dava tamamen sona erecek
Halkbank, ABD'de İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yönelik yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının son aşamaya girdiğini açıkladı.
Konuya ilişkin KAP açıklamasında, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması kapsamında öngörülen Uyum Raporu’nun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edildiği belirtildi.
Konuya ilişkin açıklamada şu bilgiler verildi:
"Uyum Raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur.
ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir."