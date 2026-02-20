Halkbank aktif büyüklüğünü yüzde 43 artışla 4,3 trilyon TL'ye yükseltti

Finansal sonuçları değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 2025 için “Kaynaklarımızı seçici alanlara yönlendirdiğimiz, kredi büyümesini dengeli bir şekilde yönettiğimiz ve likidite ile sermaye yapımızı güçlendirdiğimiz bir yıl oldu” dedi.

Halkbank, 2025 yılının son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Halkbank’ın aktif büyüklüğü 2025 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 43 artarak 4,3 trilyon TL’ye ulaştı. Banka’nın nakdi kredileri geçen yıla göre yüzde 36 büyüme ile 2 trilyon TL’ye; gayri nakdi kredileri de yüzde 47 artışla 1,2 trilyon TL seviyesine yükseldi. Böylece Halkbank’ın toplam kredi hacmi yüzde 40 artarak 3,2 trilyon TL’ye çıktı. Aynı dönemde mevduat büyüklüğünü 2024 yıl sonuna göre yüzde 46 artışla 3,5 trilyon TL’ye ulaştıran Banka’nın özkaynakları da yüzde 43 yükselişle 218 milyar TL oldu. Menkul değerler portföyü ise yüzde 52 artış göstererek 1,2 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Reel sektöre kesintisiz destek

Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Bankacılık sektörünün 2025 yılında ekonomideki gelişmelerle uyumlu, istikrarlı bir performans sergilediğini belirterek şunları kaydetti: “2025, Bankamız için de kaynaklarımızı seçici alanlara yönlendirdiğimiz, kredi büyümesini dengeli bir şekilde yönettiğimiz ve likidite ile sermaye yapımızı güçlendirdiğimiz bir yıl olmuştur. Bu dönemde kredi yapılandırmalarıyla ödeme güçlüğü çeken firmalarımıza destek olurken ekonominin dengesinin korunmasına da katkı sağladık. Ayrıca etkin risk yönetimi ile varlık kalitesindeki riskleri kontrol altına alarak, takipteki kredi oranımızı düşük ve yönetilebilir seviyede tuttuk.”

Osman Arslan, bu dönemde Esnaf ve KOBİ’lerin finansmana erişimine öncelik verdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti: “2024 yıl sonunda 266 milyar TL olan esnaf kredi bakiyemiz, 2025 yıl sonunda yüzde 20 artışla 320 milyar TL’ye yükselmiştir. 2025 yılı itibarıyla esnafımıza kullandırılan kredilerin KOBİ kredileri içindeki payı yüzde 33 seviyesine ulaşırken; kredili esnaf sayımız da 774 bine çıkmıştır. Bununla birlikte; nakdi kredilerimiz içinde KOBİ kredilerinin payı yüzde 48 olarak gerçekleşmiştir. 961 milyar TL büyüklüğe ulaşan KOBİ kredi hacmimiz ile KOBİ finansmanındaki pazar payı liderliğimizi sürdürmüş bulunuyoruz.”

Girişimcilik ekosistemine bütünsel ve toplumsal katkı

Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile 2021’den bu yana yaklaşık 268 bin kadın girişimciye toplam 125 milyar TL tutarında finansman sağlandığını söyleyen Osman Arslan, “Ülkemiz genelinde kadın girişimcilerin kullandığı her üç krediden birinde Bankamızın imzası bulunmaktadır.” İfadelerini kullandı. Kadın girişimcilere verilen desteklerin yanı sıra girişimcilik ekosisteminin gelişimine de katkı sağladıklarını ifade eden Osman Arslan, şu bilgileri verdi:

“236 bin girişimci müşterimize toplam 41 milyar TL kredi kullandırdık; bu kaynağın yüzde 46’sını ise 35 yaş altı genç girişimcilere yönlendirdik. Genç İşi Kredisi, İlk Adım Kredisi ve Tekno Girişimci ürünlerimizle genç girişimcilere yönelik finansman desteğimizi genişlettik.

Ayrıca Aralık ayında 5000’i aşkın gencin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Gençİz Zirvesi’nde; KGF Kefaletli Gençİz Kredisini hayata geçirdik.

Kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesini, yalnızca finansal değil; toplumsal fayda boyutuyla da ele aldıklarını söyleyen Osman Arslan, “Üreten Kadınlar Buluşmaları, Üreten Kadınlar Yarışması ve Master Class Eğitim Programları ile kadın girişimcilerin bilgi, deneyim ve dayanışma ağlarını güçlendirdik.” dedi. Arslan ayrıca; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başlattığı “Yükselen Kadınlar” ve Türkiye Sigorta iş birliği ile hayata geçirdikleri “Kadın Acentelerle Büyüyoruz” gibi projelerle ekosisteme katkı sunmaya devam ettiklerini de kaydetti.

“Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonu

Sürdürülebilir büyüme anlayışıyla reel sektörü ve girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Osman Arslan, “2026 yılında da ülkemizin Orta Vadeli Ekonomi Programı ile uyumlu, ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ vizyonuna katkı sunan projelerimizle ekonomiye güç veren çözümler üretmeyi sürdüreceğiz.” dedi.