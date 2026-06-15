Halkbank davasında karar günü belli oldu

ABD ile Halkbank arasında yıllardır devam eden ceza davasında önemli bir gelişme yaşandı.

ABD Adalet Bakanlığı savcılarının Halkbank aleyhindeki ceza davasının tamamen düşürülmesini talep etmesinin ardından, davaya bakan ABD'li Yargıç Richard Berman nihai karar için duruşma tarihini belirledi.

Kritik duruşma Manhattan'daki federal mahkemede çarşamba günü Türkiye saatiyle 16.00'da yapılacak.

Piyasalar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip edilen duruşmada, Halkbank hakkındaki ceza davasının devam edip etmeyeceği netlik kazanacak.

Mahkemenin vereceği kararın hem banka hem de Türkiye-ABD ilişkileri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Taraflar uzlaşma anlaşmasına imza atmıştı

Halkbank, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'a yönelik yaptırımların ihlal edilmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Taraflar, geçtiğimiz mart ayında ceza davasının sonlandırılmasını hedefleyen bir uzlaşma anlaşmasına imza atmıştı.

Anlaşmada hangi şartlar yer alıyor?

Söz konusu anlaşmaya göre Halkbank'ın İran'a fayda sağlayabilecek herhangi bir işlem gerçekleştirmemesi şart koşulurken, bankanın yaptırımlar ve kara para aklamayla mücadele kurallarına uyumunu denetlemek üzere bağımsız bir gözlemci atanması öngörülüyor.