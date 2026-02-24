Halkbank davasının tarihi belli oldu
ABD'de Halkbank davasında, geçtiğimiz ay iptal edilen konferans duruşması için mahkeme tarafından 3 Mart 2026 tarihine yeni randevu verildi.
ABD'de, Halkbank aleyhine açılan ceza davası, geçen ay duruşmayı ani şekilde iptal edilen mahkeme tarafından yeniden gündeme alındı.
ABD Yüksek Mahkemesi (US Supreme Court), geçen ekim ayında Halkbank'ın suçlamaların düşürülmesi talebini içeren temyiz başvurusunu ele almayı reddetti.
New York Bölge Hakimi Berman 27 Ocak'ta davanın nasıl devam edeceğine dair detayların konuşulacağı konferans duruşmasını iptal etmiş, o gün yeni bir tarih belirtilmemişti. Bu gelişmenin ardından Halkbank hisselerinde düşüş yaşandı.
3 Mart'a planlandı
Yargıç Berman, salı günü yayımladığı kararla durum konferansını 3 Mart 2026 tarihine yeniden planladı.
Ne olmuştu?
ABD'de, Halkbank'ın İran'a yönelik yaptırımların delinmesine yardımcı olduğu iddiasıyla açılan dava kapsamında New York'ta gerçekleştirilmesi beklenen değerlendirme toplantısı ertelenmişti.
Söz konusu dava, bankanın İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulan paravan şirketler aracılığıyla yaptırımların ihlal edilmesine destek verdiği iddialarına dayanıyor. 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianameye konu suçlamaları Halkbank ise reddediyor.